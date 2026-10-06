Украинская позиция должна быть непоколебимой, как гранит 2 Виктор Ющенко

6.10.2026, 19:23

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Виктор Ющенко

Фото: «Настоящее время»

Время деколонизации сознания требует твердости.

Сегодня, когда испытания нашей стойкости требуют высочайшей закалки духа и непоколебимой веры, мы вновь становимся свидетелями того, как в наше израненное войной пространство вбрасываются ядовитые зерна разочарования. Отдельные политические деятели, стремясь к быстрому хайпу или поддавшись слабости сердца, позволяют себе легкодушные высказывания о «паритете», о «языковых уступках», об отказе от нашего евроатлантического выбора и о «мире любой ценой».

Я сознательно не буду называть фамилию этого политика. Мудрый украинский народ и без объявлений прекрасно понимает, о ком идет речь. Но я настойчиво призываю этого деятеля – как и каждого, кто берется говорить от имени общества, – немедленно сесть за книги и разобраться в базовых, фундаментальных категориях и дефинициях.

Когда в Мюнхене в 1938 году тогдашний британский премьер-министр подписывал соглашение с агрессором и, вернувшись домой, восклицал с балкона: «Я принес вам мир», – это был не мир. Это было иллюзорный блуд. Это была позорная капитуляция перед злом, которая из-за размывания понятий и отсутствия твердости открыла врагу двери и ввергла все человечество в водоворот самой кровавой катастрофы в истории.

То, что сегодня предлагается под соусом «признания реальности», – это тот же мюнхенский сценарий, та же губительная иллюзия. Тот, кто между позором и войной выбирает позор, непременно получит и позор, и войну. Стоит наконец усвоить заповедь великого государственного деятеля Голды Меир, которая дала абсолютное и бескомпромиссное определение подобным «мирным инициативам»: «Мы стремимся жить. Наши соседи стремятся видеть нас мертвыми. Это оставляет не так много пространства для компромисса». Когда враг пришел, чтобы оспорить ваше право на существование, любые торги вокруг языка, веры или национальной безопасности – это не мирный план. Это план самоубийства нации.

За нашу украинскую государственность, за каждое украинское слово веками отдавали жизнь лучшие сыновья и дочери нашего народа. За нее боролись Михаил Грушевский и Симон Петлюра, Евгений Коновалец и Степан Бандера, Ярослав Стецько и тысячи несгибаемых воинов УПА. Как этот политик собирается смотреть в глаза их памяти? Как он будет смотреть в глаза нашим сегодняшним героям, которые держат фронт ценой собственной жизни?

Украинская позиция должна быть непоколебимой, как гранит:

идентичность не является предметом торга. Язык, церковь и наша история – это фундаментальный щит нашей нации;

безопасность через силу. Единственной настоящей гарантией мира для Украины является сильная армия и полноправное членство в НАТО, а не очередная бумажка о нейтралитете;

победа, а не капитуляция. Настоящий мир возможен только тогда, когда агрессор будет остановлен, наказан и лишен возможности творить зло.

Поэтому призываю наших политиков к ответственности за каждое сказанное слово. Время деколонизации сознания требует твердости. Мы не имеем права торговать тем, что было завоевано кровью многих поколений.

Виктор Ющенко, Facebook

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