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Обновленный Lexus RX получил важные улучшения

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  • 6.10.2026, 17:34
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Обновленный Lexus RX получил важные улучшения
Фото: carscoops.com

Кроссовер стал устойчивее, комфортнее и технологичнее.

Lexus вывел обновленный кроссовер RX на трассу Нюрбургринг для улучшения управляемости и повышения уровня комфорта. Японский автопроизводитель воспользовался испытательным центром на знаменитом немецком автодроме, чтобы перенастроить ходовую часть популярного семейного SUV.

Знаменитая трасса «Зеленый ад» с ее сложным холмистым рельефом и неоднородным покрытием стала идеальным местом для тонкой настройки подвески. Благодаря внесенным изменениям инженерам удалось улучшить курсовую устойчивость и плавность хода, а также сделать динамику автомобиля более предсказуемой и естественной, пишет CarScoops.

Помимо подвески, кроссовер получил ряд функциональных и технологических обновлений. Переднее боковое стекло теперь оснащено инфракрасным фильтром для более эффективной защиты от жары, а функция удержания тормозов Brake Hold получила память последнего состояния. Модели RX350 и RX350h оснастили цифровым зеркалом заднего вида, а передний и задний видеорегистраторы отныне входят в базовую комплектацию.

Фото: carscoops.com

География продаж и цены в Японии

Производитель пока анонсировал обновленный Lexus RX только на внутреннем рынке и пока не раскрывает сроки его появления в других странах.

Базовой версией в Японии стал RX350 L с 2,4-литровым турбодвигателем мощностью 275 л. с. и крутящим моментом 430 Нм. Его цена с передним приводом составляет от 7 040 000 иен (около $44 600), а с полным — от 7 450 000 иен ($47 200). Полноприводная версия RX350 F Sport стоит от 7 510 000 иен ($47 600).

Гибридная линейка кроссоверов

Гибридная линейка начинается с модификации RX350h, которая сочетает в себе 2,4-литровый бензиновый двигатель и два электродвигателя общей мощностью 246 л. с. и 316 Нм. Стоимость составляет от 8 000 000 иен ($50 700) за передний привод и от 8 510 000 иен ($53 900) за полный. Плагин-гибрид RX450+ с 2,5-литровым двигателем суммарной мощностью 304 л. с. оценили в 9 130 000 иен ($57 800). Флагманский RX500h с 2,4-литровым турбомотором мощностью 366 л. с. и крутящим моментом 550 Нм предлагается по цене от 9 290 000 иен ($58 800).

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