Китай вытесняет Россию из Туркменистана 3 6.10.2026, 17:50

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Ашхабад наращивает закупки китайского вооружения.

Туркменистан продолжает наращивать закупки китайского вооружения, постепенно сокращая зависимость от российских поставщиков. Китай усиливает позиции на оружейном рынке Центральной Азии, который долгое время считался российской зоной влияния, пишет South China Morning Post (перевод — сайт Charter97.org).

На военном параде в Ашхабаде 27 сентября впервые публично показали не менее десяти китайских зенитных комплексов FK-2000. Система сочетает ракеты, две 30-мм пушки, радар и оптико-электронные датчики. Она предназначена для борьбы с самолетами, вертолетами, беспилотниками и высокоточными боеприпасами.

Помимо FK-2000, Туркменистан продемонстрировал китайские беспилотники и системы радиолокационной и электронной разведки.

При этом китайское вооружение появилось в арсенале страны не вчера. Еще с 2016 года Ашхабад демонстрировал комплексы FM-90, KS-1A и FD-2000, а также китайские радары.

Туркменистан одновременно закупает оружие у Турции, Италии и Израиля, поэтому речь пока не идет о полном переходе на китайскую технику.

Однако позиции России в регионе заметно слабеют. Из-за войны против Украины российская оборонная промышленность вынуждена в первую очередь обеспечивать потребности собственной армии.

«Россия отвлечена и к тому же довольно сильно истощена», — заявил военный эксперт Лайл Голдстайн.

По его словам, развитие китайских военных технологий открывает Пекину новые рынки для экспорта вооружений. Война России против Украины не только сокращает ее возможности поставлять оружие союзникам, но и создает пространство для усиления Китая в Центральной Азии.

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