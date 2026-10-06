Карбалевич: От «черного лебедя» Лукашенко никто не спасет 6.10.2026, 17:47

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Валерий Карбалевич

Назначение Муравейко стало новым сигналом внутри режима.

Недавно правитель назначил новым заместителем в свою администрацию Павла Муравейко, экс-начальника Генштаба. Свое решение Лукашенко объяснил желанием «иметь несколько альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых структурах».

А на днях глава Администрации Дмитрий Крутой заявил госТВ, что Муравейко будет курировать работу помощников правителяя по регионам, а также заниматься обращениями граждан, в том числе через соцсети.

Что означают эти решения?

— Я вижу это назначение как признак того, что Лукашенко никому не доверяет, — говорит Валерий Карбалевич в комментарии «Филину». — Чем дальше эволюционирует режим, тем больше проявляется эта черта Лукашенко: у него нет доверия ни к кому.

Правитель сам признал, что фактически назначил Муравейко и через голову своей Администрации, то есть Крутого, и через голову Совета безопасности во главе с Вольфовичем, и фактически через голову Минобороны, так как Муравейко, будучи начальником Генштаба, был заместителем министра обороны и находился в подчинении Хренина.

Такое назначение через голову всех структур, подчеркну, говорит о том, что Лукашенко не доверяет своему окружению, не доверяет своему аппарату, высшим чиновникам.

Поэтому и создается очередная структура — для дополнительного контроля в силовых структурах, прежде всего, в Вооруженных силах.

— Кроме этого, накануне глава Администрации Дмитрий Крутой уполномочил Муравейко контролировать соцсети и заниматься обращениям граждан.

— И там это тоже еще одна сфера контроля, потому что, опять же, социальные сети мониторят другие структуры и службы, тот же Оперативно-аналитический центр, который занимается контролем всего интернета.

Теперь и все эти службы, и социальные сети оказываются под колпаком у Муравейко. Появляется дополнительный институт контроля, так как, насколько я понимаю, у Муравейко появится какой-то аппарат, которым он будет руководить.

Все это является свидетельством того, что в этой системе элемент контроля — главный.

По моим оценкам, в Беларуси 8 структур наделены правом оперативно-розыскной деятельности, и каждая из них подчинена непосредственно Лукашенко. Но этого оказалось мало, и вот появился еще один механизм контроля.

То же самое, как мы знаем, за каждой областью закреплен мало того, что помощник-инспектор, так еще и какой-то уполномоченный от правительства, от высшего руководства.

— А теперь Муравейко будет контролировать и эти так называемые «региональные институты».

— Точно. Теперь и над ними появился еще один элемент, институт контроля. То есть один контролирующий орган следит за другим, за тем следит третий и т.д. — целая система.

Они уже, конечно, мешают друг другу, и в нормальной ситуации надо было бы четко разделить их функции.

— Сама система по всем признакам напоминает классическую позднюю диктатуру. Какой может быть следующая стадия?

— Все диктатуры, в принципе, работают по одному алгоритму: поиск противников, поиск врагов, их нейтрализация, укрепление контроля, экономического, финансового, силового, информационного и т.д. То есть схема действительно примерно одна и та же.

Мы сейчас, на мой взгляд, находимся на последней стадии поздней автократии. Когда правитель долгое время пребывает у власти, он начинает всех подозревать, никому не доверяет, создает все новые и новые контролирующие органы.

Причем их функции пересекаются, переплетаются, непонятно, где заканчивается функция одного ведомства и начинается другого. Поскольку между ними таким образом возникают постоянные конфликты, главным арбитром оказывается Лукашенко.

Все эти механизмы нагромождаются для того, чтобы предотвратить какие-то нежелательные последствия, например, заговор или еще что-то подобное. Поэтому все за всеми следят и все докладывают одному человеку.

— Но в истории уже были похожие сценарии, которые тем не менее не спасали автократа.

— Никакая система контроля не спасет от непредвиденных событий. Потому они и непредвиденные, что их не может предвидеть никакая служба, никакой контроль и мониторинг.

Это и есть так называемый «черный лебедь». От «черного лебедя» защиты нет все равно.

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