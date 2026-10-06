закрыть
6 октября 2026, вторник, 23:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Карбалевич: От «черного лебедя» Лукашенко никто не спасет

  • 6.10.2026, 17:47
  • 4,174
Карбалевич: От «черного лебедя» Лукашенко никто не спасет
Валерий Карбалевич

Назначение Муравейко стало новым сигналом внутри режима.

Недавно правитель назначил новым заместителем в свою администрацию Павла Муравейко, экс-начальника Генштаба. Свое решение Лукашенко объяснил желанием «иметь несколько альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых структурах».

А на днях глава Администрации Дмитрий Крутой заявил госТВ, что Муравейко будет курировать работу помощников правителяя по регионам, а также заниматься обращениями граждан, в том числе через соцсети.

Что означают эти решения?

— Я вижу это назначение как признак того, что Лукашенко никому не доверяет, — говорит Валерий Карбалевич в комментарии «Филину». — Чем дальше эволюционирует режим, тем больше проявляется эта черта Лукашенко: у него нет доверия ни к кому.

Правитель сам признал, что фактически назначил Муравейко и через голову своей Администрации, то есть Крутого, и через голову Совета безопасности во главе с Вольфовичем, и фактически через голову Минобороны, так как Муравейко, будучи начальником Генштаба, был заместителем министра обороны и находился в подчинении Хренина.

Такое назначение через голову всех структур, подчеркну, говорит о том, что Лукашенко не доверяет своему окружению, не доверяет своему аппарату, высшим чиновникам.

Поэтому и создается очередная структура — для дополнительного контроля в силовых структурах, прежде всего, в Вооруженных силах.

— Кроме этого, накануне глава Администрации Дмитрий Крутой уполномочил Муравейко контролировать соцсети и заниматься обращениям граждан.

— И там это тоже еще одна сфера контроля, потому что, опять же, социальные сети мониторят другие структуры и службы, тот же Оперативно-аналитический центр, который занимается контролем всего интернета.

Теперь и все эти службы, и социальные сети оказываются под колпаком у Муравейко. Появляется дополнительный институт контроля, так как, насколько я понимаю, у Муравейко появится какой-то аппарат, которым он будет руководить.

Все это является свидетельством того, что в этой системе элемент контроля — главный.

По моим оценкам, в Беларуси 8 структур наделены правом оперативно-розыскной деятельности, и каждая из них подчинена непосредственно Лукашенко. Но этого оказалось мало, и вот появился еще один механизм контроля.

То же самое, как мы знаем, за каждой областью закреплен мало того, что помощник-инспектор, так еще и какой-то уполномоченный от правительства, от высшего руководства.

— А теперь Муравейко будет контролировать и эти так называемые «региональные институты».

— Точно. Теперь и над ними появился еще один элемент, институт контроля. То есть один контролирующий орган следит за другим, за тем следит третий и т.д. — целая система.

Они уже, конечно, мешают друг другу, и в нормальной ситуации надо было бы четко разделить их функции.

— Сама система по всем признакам напоминает классическую позднюю диктатуру. Какой может быть следующая стадия?

— Все диктатуры, в принципе, работают по одному алгоритму: поиск противников, поиск врагов, их нейтрализация, укрепление контроля, экономического, финансового, силового, информационного и т.д. То есть схема действительно примерно одна и та же.

Мы сейчас, на мой взгляд, находимся на последней стадии поздней автократии. Когда правитель долгое время пребывает у власти, он начинает всех подозревать, никому не доверяет, создает все новые и новые контролирующие органы.

Причем их функции пересекаются, переплетаются, непонятно, где заканчивается функция одного ведомства и начинается другого. Поскольку между ними таким образом возникают постоянные конфликты, главным арбитром оказывается Лукашенко.

Все эти механизмы нагромождаются для того, чтобы предотвратить какие-то нежелательные последствия, например, заговор или еще что-то подобное. Поэтому все за всеми следят и все докладывают одному человеку.

— Но в истории уже были похожие сценарии, которые тем не менее не спасали автократа.

— Никакая система контроля не спасет от непредвиденных событий. Потому они и непредвиденные, что их не может предвидеть никакая служба, никакой контроль и мониторинг.

Это и есть так называемый «черный лебедь». От «черного лебедя» защиты нет все равно.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко