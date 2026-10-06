Русалки соревновались в самом глубоком бассейне Европы 2 6.10.2026, 16:44

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Жюри оценивало технику, артистизм и сложность выступлений.

В Варшаве прошел национальный конкурс «Mermaid Polska Deepspot Cup», участницы которого соревновались в образах русалок. Спортсменки с яркими хвостами устроили заплывы на скорость и продемонстрировали акробатические трюки в самом глубоком бассейне для дайвинга в Европе, пишет Euronews (перевод — сайт Charter97.org).

За соревнованиями зрители наблюдали через стеклянный подводный тоннель. Жюри оценивало не только скорость участниц, но и технику, артистизм и сложность выступлений.

«Русалочий спорт» объединяет плавание и сценическое выступление. По словам судей, такое увлечение набирает популярность в Польше, особенно среди женщин и детей.

Одна из конкурсанток рассказала, что превращение в русалку помогает ей замедлиться и отвлечься от повседневной жизни.

«То, что когда-то казалось невозможным, может стать реальностью», — говорит участница.

Конкурс прошел в бассейне для дайвинга «Deepspot» под Варшавой, который считается самым глубоким бассейном Европы. Его необычная архитектура позволяет зрителям наблюдать за происходящим под водой практически как за полноценным шоу.

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