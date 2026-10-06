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Под Минском продают дом с неожиданным бонусом

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  • 6.10.2026, 16:33
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Под Минском продают дом с неожиданным бонусом

Новый хозяин получит трактор и небольшое хозяйство.

У этого дома в Стриево есть почти все, что обычно собирают годами: баня, гараж, беседка, погреб, летняя кухня, сад, пруд, хозяйственные постройки и даже трактор. Сам дом построен в 1950 году, но в 2012-м прошел реконструкцию и сейчас подходит для проживания. Отопление можно организовать электричеством, но главная атмосферная деталь — русская печь с лежанкой на кухне, пишет Domovita.

В деревне Стриево Смолевичского района, на улице Медовой, продается одноэтажный дом с большим участком и хозяйством. Формально это жилой дом площадью 69,8 квадратных метров, но по факту предложение больше похоже на готовую агроусадьбу. Здесь есть баня, беседка, гараж, летняя кухня, пруд, хозпостройки и участок 25 соток.

Дом построен в 1950 году, а в 2012-м его реконструировали. Внутри разместились 3 комнаты, кухня, ванная комната с санузлом и просторная прихожая. Метраж не дворцовый, зато планировка выглядит понятной для загородной жизни: есть отдельные комнаты, нормальная кухня и удобства в доме.

Отопление можно наладить с помощью электричества. Кроме того, в доме сохранилась русская печь с лежанкой на кухне и печь в жилых комнатах. Это не только декоративная деталь из деревенской открытки. В межсезонье печь может быть очень практичной вещью: быстро прогреть дом, приготовить еду или просто устроить тот самый вечер, ради которого люди иногда и уезжают из города.

С водой вопрос тоже решен. На участке есть собственная скважина, которая должна обеспечивать водоснабжение круглый год. Канализация местная.

Участок занимает 25 соток. Он правильной формы, ухоженный и огорожен забором из металлопрофиля. На территории растут плодово-ягодные деревья и кустарники: абрикос, персик, яблони, груша, виноград и ежевика. Набор почти южный для белорусской деревни, так что летом здесь можно не только косить траву, но и собирать урожай.

Отдельная часть истории — хозяйственные постройки. Помимо жилого дома, на участке есть баня с мансардным этажом, беседка, гараж, погреб и летняя кухня. Также предусмотрены постройки для разведения скота. При продаже в подарок обещают трактор и хозяйство — баранов и индоуток.

На участке есть зарыбленный пруд с линем, щукой и карасями. Для загородного дома это сильный бонус: свой водоем меняет восприятие участка. Можно сидеть у воды, наблюдать за рыбой, устраивать тихие вечера или просто радоваться, что часть природы находится прямо за домом.

Локация у дома тоже работает на спокойствие. Стриево находится в Смолевичском районе, примерно в 67 километрах от Минска. На машине можно добраться и до столицы, и до ближайших городов. Но главное здесь — не скорость, а окружение: лес подходит к поселку почти со всех сторон, а в 3 километрах от дома находится озеро Святое.

Такой вариант подойдет не каждому. Тем, кто ищет аккуратный коттедж с газоном и минимумом хлопот, хозяйство с баранами, индоутками и трактором может показаться слишком серьезным приложением. А вот для покупателей, которые давно думали о жизни на земле, агроусадьбе, своем саде, бане и небольшом хозяйстве, предложение выглядит редким.

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