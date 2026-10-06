В Чехии придумали полезное применение портрету Путина 12 6.10.2026, 16:29

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Его напечатали на пакетах для собачьих экскрементов.

В Праге печатают пакеты для собачьих экскрементов с портретом российского диктатора: «Это сложно, но я нашел что-то, где Путин будет полезен»

В Праге нашли довольно практическое применение портрету российского диктатора Владимира Путина - его напечатали на пакетах для уборки собачьих экскрементов.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», автором идеи стал чешский дизайнер и юморист Томаш Бжимек.

«Это сложно, но я сделал что-то, где Путин будет полезен», - так автор объяснил замысел своего проекта. На пакетах крупным планом напечатано лицо российского диктатора. Использовать продукцию предлагают по ее непосредственному назначению - для уборки за домашними питомцами.

Впрочем, замысел имеет не только сатирическую составляющую. Средства от продажи пакетов помогают собирать деньги в поддержку Украины через чешскую инициативу Dárek pro Putina («Подарок для Путина»).

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