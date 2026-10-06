Жительница Ельска открыла «портал в прошлое» 5 6.10.2026, 16:27

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Он находится в центре города, на автовокзале.

Жительница Ельска под ником alena.andro показала в соцсети Threads, как выглядит общественный туалет в самом оживленном месте районного центра.

«Ну что, Тредс, только хардкор, только хоррор! – пишет он. — Это город Ельск, районный центр. В такой туалет люди вынуждены были ходить как минимум 40 лет назад. И сейчас. И зимой, чтобы вы понимали.

21-й век, санузел на автовокзале — дырка в полу. Испанский стыд. Прошу расшарить ветку и донести это позорище до администрации города Елька».

Белорусы рассказали, что похожие «порталы в прошлое» есть во многих городах страны. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Состояние общественных туалетов показывает уровень развития цивилизации в стране. Как-то так.

— У нас, в Орше, такой-же портал в прошлое в центре.

— Я вам сейчас туалет в Полоцке покажу на вокзале. Не Ельск, конечно, но интересно, что это все в 21-м веке есть.

— Смелая вы женщина, еще и зашли туда. Обычно обхожу их даже если очень надо.

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