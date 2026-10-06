Витаутас Бруверис: Литва посылает сигнал 6.10.2026, 16:30

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Витаутас Бруверис

Фото: facebook.com/vytautas.bruveris

Вильнюс готов принять у себя ядерное оружие.

Сейм Литвы в первом чтении поддержал поправку к Конституции, которая снимает запрет на размещение ядерного оружия на территории страны. За решение проголосовали 106 депутатов, окончательное голосование может пройти в январе.

Что это решение означает для Литвы и укрепления ее обороноспособности? Может ли ядерное оружие действительно быть размещено в Литве для сдерживания России? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным литовским журналистом и политическим обозревателем, главой аналитического центра Arch Frontline Витаутасом Бруверисом.

— Если говорить непосредственно об укреплении обороноспособности, то значение здесь минимальное. Прямого эффекта, по сути, нет. Мы понимаем, что в обозримом будущем вероятность реального размещения в Литве ядерных ракет, боеголовок, базы или чего-то подобного пока невелика.

К тому же непонятно, если что-то теоретически и может быть размещено, то чье именно. Здесь есть чисто технические и военные вопросы, которые, конечно, завязаны на большую геополитику.

И вот здесь мы переходим к геополитическому моменту. Это политическая позиция, демонстрация политической воли. Литва снимает запрет и показывает: если понадобится, она может и готова принять у себя ядерное оружие, потому что понимает, что это самый крайний, но самый эффективный метод сдерживания России и российской агрессии. Речь именно об этом. Это в том числе ответ на игры России, на размахивание ядерными ракетами. Постоянно идет ядерный шантаж, который только усиливается, уже напрямую из уст Путина. Беларусь тоже втянута в эти игры со всякими маневрами и размещением российского ядерного оружия — до конца неясно, реальным или полуреальным, — а также с продвижением российского ядерного оружия к границам НАТО.

Литва показывает, что на эти понты ее не взять. Если коллективный Запад решится на такой шаг, она готова идти по этому направлению вместе с Западом. По сути, на данный момент это главное.

— Трамп заявил, что США рассмотрят возможность создания военной базы в Литве. Насколько реален такой сценарий?

— Здесь была конкретная ситуация. Корреспондент Литовского радио и телевидения в Соединенных Штатах активно работает. Он уже второй раз получает возможность задать вопрос самому Трампу на лужайке у Белого дома, где корреспондентов допускают к президенту, и Трамп отвечает.

И вот наш корреспондент задал вопрос: если военная база может быть в Польше, то, может быть, и в Литве? Трамп сказал, что «да, литовцы хорошие люди, я знаю это племя, далекие эти туземцы мне нравятся». Я сейчас шаржирую.

Мой взгляд на эту ситуацию такой: это несерьезно. Просто Трамп это ляпнул, и все. У нас, конечно, во всех главных новостях все радуются тому, что сам Трамп такое сказал про Литву. Здесь есть провинциальный момент. По сути, здесь еще меньше осязаемых вещей, чем в голосовании парламента по изменению Конституции.

И последнее, чтобы моя позиция была ясна: я Трампу не верю. После предательства Украины и после того, что он делает по этому направлению, конечно, нельзя верить ни одному его слову по поводу нашего общего региона.

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