Нефтяные доходы Кремля падают

Нефтяные доходы Кремля падают3
- 6.10.2026, 16:17
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Несмотря на скачок цен.
Доходы России от нефти и газа продолжают снижаться, несмотря на резкий рост стоимости нефти. За январь–сентябрь 2026 года они составили 5,47 трлн рублей — на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Ситуация выглядит особенно неприятно для Кремля на фоне роста цен на российскую нефть Urals. К концу сентября ее стоимость превысила $92 за баррель, а в апреле поднималась до $113,89 — максимального уровня с 2013 года.
Однако высокие цены не смогли компенсировать падение добычи и экспорта. В августе российская нефтедобыча снизилась до 8,718 млн баррелей в сутки — на 5,6% меньше январского показателя. Прогноз по итоговой добыче также был снижен до минимума за 17 лет.
Дополнительный удар по отрасли наносят украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Из-за повреждений предприятия вынуждены сокращать переработку, что уже приводит к дефициту топлива внутри страны.
Доходы бюджета также сокращает укрепление рубля. В январе–августе российская валюта в среднем укрепилась примерно на 9% к доллару. В результате нефтяная выручка после пересчета в рубли становится меньше.
«Рост цен на нефть не смог компенсировать падение добычи», — отмечает Reuters.
Нефтегазовый сектор обеспечивает около 20% налоговых поступлений российского бюджета. При этом дефицит бюджета России на 2026 год оценивается примерно в 3% ВВП.
Москва получает все меньше денег от главного источника своих доходов даже тогда, когда мировая конъюнктура играет в ее пользу.