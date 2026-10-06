закрыть
6 октября 2026, вторник, 23:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нефтяные доходы Кремля падают

3
  • 6.10.2026, 16:17
  • 1,486
Нефтяные доходы Кремля падают

Несмотря на скачок цен.

Доходы России от нефти и газа продолжают снижаться, несмотря на резкий рост стоимости нефти. За январь–сентябрь 2026 года они составили 5,47 трлн рублей — на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Ситуация выглядит особенно неприятно для Кремля на фоне роста цен на российскую нефть Urals. К концу сентября ее стоимость превысила $92 за баррель, а в апреле поднималась до $113,89 — максимального уровня с 2013 года.

Однако высокие цены не смогли компенсировать падение добычи и экспорта. В августе российская нефтедобыча снизилась до 8,718 млн баррелей в сутки — на 5,6% меньше январского показателя. Прогноз по итоговой добыче также был снижен до минимума за 17 лет.

Дополнительный удар по отрасли наносят украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Из-за повреждений предприятия вынуждены сокращать переработку, что уже приводит к дефициту топлива внутри страны.

Доходы бюджета также сокращает укрепление рубля. В январе–августе российская валюта в среднем укрепилась примерно на 9% к доллару. В результате нефтяная выручка после пересчета в рубли становится меньше.

«Рост цен на нефть не смог компенсировать падение добычи», — отмечает Reuters.

Нефтегазовый сектор обеспечивает около 20% налоговых поступлений российского бюджета. При этом дефицит бюджета России на 2026 год оценивается примерно в 3% ВВП.

Москва получает все меньше денег от главного источника своих доходов даже тогда, когда мировая конъюнктура играет в ее пользу.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко