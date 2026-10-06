«Вы долго будете молчать?» 8 6.10.2026, 15:56

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Белорусы жалуются на отсутствие отопления в квартирах.

Жители многих городов в соцсетях пишут о том, что температура в жилый помещениях уже долгое время ниже нормы.

«Ребятушки, у кого в квартирах еще не включили отопление? – спрашивает olga_deco. — Вы долго будете молчать?

В Минске у меня уже неделю как теплые батареи. Полоцк и Новополоцк одни из северных городов до сих пор без отопления, Гомель тоже без отопления».

Судя по тем ответам, которые получила автор поста, отопления нет почти нигде, кроме Минска. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— И Витебск, самый север, без отопления.

— У нас на прошлой неделе было +4 ночью, я в два одеяла куталась.

— Судя по всему отопление есть только в Минске и в частных домах. Надеюсь, в Могилеве тоже скоро дадут отопление.

— Полоцк на связи. Дома холоднее чем на улице, ужасно сыро.

— Для меня Витебск без отопления — это шок. Потому что для меня это самый холодный город Беларуси. Витебск начинает одеваться в теплую одежду раньше всех и снимает зимнюю одежду позже всех, но Витебск получает отопление тоже позже всех.

— В Могилеве отопление еще не включили даже в школах и детск х садах!

— Боровляны тоже без отопления. А мы намного ближе к Минску, чем перечисленные вами города.

— В Орше тоже нет.

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