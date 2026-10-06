Китайская компания готовится «добить» Wildberries и Ozon 17 6.10.2026, 15:57

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В РФ приходит маркетплейс Poizon.

Китайский маркетплейс Poizon агрессивно выходит на российский рынок и готовится вытеснить своих российских конкурентов Wildberries и Ozon, которые сильно пострадали после ударов Украины.

«Коммерсантъ» пишет, что Poizon предложил российским продавцам более низкие комиссии, чем крупнейшие местные площадки. Так компания создает условия для привлечения бизнеса, который сейчас торгует через Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет».

Poizon берет с продавцов от 19% до 29% стоимости продажи. У российских конкурентов, по данным Союза продавцов маркетплейсов, ставки могут достигать 55%. Для бизнеса разница существенная: чем меньше денег забирает площадка, тем больше остается продавцу или тем дешевле он может предложить товар покупателю.

Китайская компания привлекает продавцов и дополнительными услугами. Она берет на себя оформление карточек товаров, обработку обращений покупателей, упаковку и продвижение. Товары можно хранить в России или отправлять из-за рубежа.

Для российских маркетплейсов это угроза потери продавцов, заказов и доходов от комиссий. Если бизнес начнет переносить продажи на Poizon, часть денег, которые получали российские площадки, будет зарабатывать китайский конкурент. Чтобы удержать продавцов, местным компаниям придется предлагать более выгодные условия.

Расширение Poizon может еще больше усилить позиции китайского бизнеса в российской интернет-торговле.

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