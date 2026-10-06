ВСУ накрыли скопление россиян в Донецком аэропорту перед пуском «Шахеда» 4 6.10.2026, 20:23

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В момент атаки оккупанты фотографировались рядом с машиной.

Украинское подразделение Cursed Empire опубликовало видео удара по российским военным на площадке запуска беспилотников в Донецком аэропорту.

В момент атаки россияне фотографировались рядом с машиной, которую использовали для запуска реактивного дрона. На площадке находились трое российских военных - все они погибли.

Группа стояла возле пикапа, один из них сидел на квадроцикле. Машина предназначалась для разгона беспилотника перед его взлетом. Оккупанты до последних секунд не реагировали на приближение украинского дрона - они продолжали фотографироваться и не пытались укрыться.

Удар пришелся по площадке подготовки к вылету, на кадрах видны сумерки и взлетно-посадочная полоса аэродрома.

Оккупационные войска превратили разрушенный Донецкий аэропорт в масштабную передовую базу для подготовки и запуска ударных беспилотников. По данным Института изучения войны (ISW) и материалам спутниковой разведки, захватчики демонтировали часть старых оборонительных сооружений, обустроили склады боеприпасов, площадки для топлива и возвели более 130 специальных укрытий для дронов типа Shahed, «Гербера» и их реактивных модификаций.

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