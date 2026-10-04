В Москве на митинге КПРФ задержали около 60 человек из-за лозунгов «За честные выборы» и «Долой царя»11
- 4.10.2026, 18:15
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Акция прошла у памятника героям революции 1905 года.
В Москве на согласованном с властями митинге КПРФ, посвященном годовщине расстрела Белого дома в 1993 году, задержали около 60 человек, сообщили в партии. По данным «Осторожно, новости», акция у памятника героям революции 1905 года на площади Краснопресненская застава собрала порядка 2000 участников.
Задержания начались после того, как демонстранты начали скандировать лозунги против «Единой России», «За честные выборы» и «Долой царя». Также они кричали «Долой партию жуликов и воров», «Мы хотим свободу», «Долой Роскомнадзор», «Нет политическим репрессиям», «Свободу политическим заключенным», передает SotaVision. По словам очевидцев, услышав это, сотрудники полиции «залетели в толпу» и начали хватать людей. Утверждается, что были задержаны 26 человек из КПРФ, около 30 членов «Яблока» и еще несколько активистов.
«Видим — лежит человек и люди вокруг него. А правоохранительные органы его ногами пинают. По итогу человека вырвали. Там женщину за волосы взяли, она завизжала. Там ужас, все в традициях 93 года», — рассказали очевидцы.
На акции также требовали освободить ижевского активиста Дмитрия Морозова. Он добивался проведения митинга против фальсификаций на выборах, а 2 октября его задержали сотрудники ФСБ. Позже стало известно, что против Морозова возбудили уголовное дело о наркотиках. Кроме того, митингующие выражали поддержку снятому с выборов в Госдуму члену КПРФ Николаю Бондаренко.
По данным незарегистрированной Революционной рабочей партии, задержанных доставили в Краснопресненский, Красносельский, Мещанский и Таганский ОВД. Двоих членов КПРФ отпустили.
В КПРФ заявили, что ведут работу по освобождению задержанных и оказанию им необходимой помощи. В свою очередь в «Яблоке» отметили, что не располагают информацией об участии членов партии в акции коммунистов в Москве.