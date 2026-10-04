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В Беларуси обвалился спрос на «чернила»

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  • 4.10.2026, 18:23
  • 8,542
В Беларуси обвалился спрос на «чернила»

Какой алкоголь белорусы перестали покупать.

Белорусы стали пить меньше алкоголя за последнюю пятилетку. От каких видов спиртного потребители стали отказываться, рассказал Myfin со ссылкой на данные Белстата.

Еще в 2020 году общий объем потребления алкоголя на душу населения в возрасте 15 лет и старше в пересчете на чистый спирт составлял 11,8 литра.

А уже в середине десятилетия этот показатель упал до 10,9 литра. Казалось бы, разница всего в 0,9 литра, но это около 7,6%.

При этом сократился и объем потребления зарегистрированного алкоголя на душу населения – с 10,9 до 10,4 литра. Снижение составило около 4,6%.

За пятилетку можно увидеть очевидную закономерность – крепкий классический алкоголь сдает свои позиции.

Водки стали пить меньше на 9% (с 91,8 до 83,1 млн литров в год), некоторую просадку испытывает и пиво, правда всего на 3% (с 470,5 до 456,5 млн литров в год).

А вот кто действительно теряет позиции, так это виноградное вино, которое за пять лет просело на 20% (с 42,9 до 34,5 млн литров в год).

Но все это меркнет по сравнению с потреблением плодово-ягодных вин или «чернил», как их называют в народе. Эти напитки всегда имели свою преданную аудиторию, но тут их продажи упали наполовину – с 66,7 до 33,5 млн литров в год.

Если где-то убыло, то где-то должно прибыть. С потреблением спиртного в Беларуси примерно это и произошло. Сразу на 189% за пять лет выросли продажи слабоалкогольных напитков – с 16,9 до 48,8 млн литров в год.

Немалый рост (в 64%) показала категория коньяков, коньячных напитков и бренди. В 2020 году было выпито только 8,5 млн литров, а в 2025 уже 13,9 млн литров.

Ликеры и ликеросодержащие изделия стали пить на 53% чаще. Статистика показывает прирост с 17,5 до 26,8 млн литров в год.

Больше стали покупать и игристые вина, чьи позиции на алкогольном рынке укрепились на 20% с 18,7 до 22,7 млн литров в год.

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