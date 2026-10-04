В Беларуси обвалился спрос на «чернила» 10 4.10.2026, 18:23

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Какой алкоголь белорусы перестали покупать.

Белорусы стали пить меньше алкоголя за последнюю пятилетку. От каких видов спиртного потребители стали отказываться, рассказал Myfin со ссылкой на данные Белстата.

Еще в 2020 году общий объем потребления алкоголя на душу населения в возрасте 15 лет и старше в пересчете на чистый спирт составлял 11,8 литра.

А уже в середине десятилетия этот показатель упал до 10,9 литра. Казалось бы, разница всего в 0,9 литра, но это около 7,6%.

При этом сократился и объем потребления зарегистрированного алкоголя на душу населения – с 10,9 до 10,4 литра. Снижение составило около 4,6%.

За пятилетку можно увидеть очевидную закономерность – крепкий классический алкоголь сдает свои позиции.

Водки стали пить меньше на 9% (с 91,8 до 83,1 млн литров в год), некоторую просадку испытывает и пиво, правда всего на 3% (с 470,5 до 456,5 млн литров в год).

А вот кто действительно теряет позиции, так это виноградное вино, которое за пять лет просело на 20% (с 42,9 до 34,5 млн литров в год).

Но все это меркнет по сравнению с потреблением плодово-ягодных вин или «чернил», как их называют в народе. Эти напитки всегда имели свою преданную аудиторию, но тут их продажи упали наполовину – с 66,7 до 33,5 млн литров в год.

Если где-то убыло, то где-то должно прибыть. С потреблением спиртного в Беларуси примерно это и произошло. Сразу на 189% за пять лет выросли продажи слабоалкогольных напитков – с 16,9 до 48,8 млн литров в год.

Немалый рост (в 64%) показала категория коньяков, коньячных напитков и бренди. В 2020 году было выпито только 8,5 млн литров, а в 2025 уже 13,9 млн литров.

Ликеры и ликеросодержащие изделия стали пить на 53% чаще. Статистика показывает прирост с 17,5 до 26,8 млн литров в год.

Больше стали покупать и игристые вина, чьи позиции на алкогольном рынке укрепились на 20% с 18,7 до 22,7 млн литров в год.

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