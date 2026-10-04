Медведев угрожает Армении 10 4.10.2026, 17:54

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Дмитрий Медведев

ФОТО: GETTY IMAGES

Зампред Совбеза РФ предостерег Ереван от превращения в «новую Украину».

Изменение внешнеполитического курса Армении грозит ей негативными последствиями, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью гостелерадио Ирана. «Нынешнее армянское руководство посчитало правильным изменить вектор своего развития. Я уверен, что ни к чему хорошему это тоже не приведет. Самое страшное, что может случиться с Арменией, — ее превращение в новую Украину», — сказал Медведев.

Он также обвинил неназванные государства в попытках «что-то мутить», чтобы расколоть страны Южного Кавказа. В качестве примера Медведев назвал Грузию, которой, по его утверждению, ранее предлагали вступить в НАТО. В итоге это «привело к конфликту», а республика так и не стала членом альянса, отметил он. Теперь же, с точки зрения Медведева, Запад похожим образом «испытывает на прочность» отношения России и Армении, которые обострились из-за планов Еревана вступить в Евросоюз.

Армянский парламент принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз в марте 2025 года. Это вызвало недовольство Москвы, которая заявила, что одновременное нахождение в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) невозможно. Президент Владимир Путин неоднократно требовал от Армении провести референдум, чтобы окончательно определиться по этому вопросу, и призывал ее помнить о судьбе Украины, война против которой началась именно из-за стремления к евроинтеграции.

Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что проводить референдум до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и альтернативой, которой пока нет. В то же время он заявлял, что Армения больше не считает Россию «стратегическим партнером» и не нуждается в ее военной базе, которая находится в Гюмри.

Пашинян также публично указал Путину на демократию и отсутствие интернет-блокировок в республике, после чего Россия ввела ограничения на поставки армянской продукции, включая алкоголь, овощи, фрукты, рыбу, молоко и цветы.

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