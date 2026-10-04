В США решили отказаться от перехода на зимнее время 6 4.10.2026, 18:41

2,874

Иллюстрационное фото

Палата представителей США поддержала эту идею.

Американский президент Дональд Трамп предложил отказаться от перевода часов на зимнее время. Слова главы государства передает Fox News.

«Люди хотят свет. Они не хотят ходить и переводить часы. Полгода назад я делал то же самое. Мне не нравится переводить часы, и все опаздывают. Это дискомбобулирует всех», — сказал он.

Палата представителей США поддержала эту идею. В сенате законопроект застопорился. Президент назвал ответственным за это республиканца Тома Коттона. По словам Трампа, граждане также находят верным отказ от «перевода стрелок».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com