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В США решили отказаться от перехода на зимнее время

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  • 4.10.2026, 18:41
  • 2,874
В США решили отказаться от перехода на зимнее время
Иллюстрационное фото

Палата представителей США поддержала эту идею.

Американский президент Дональд Трамп предложил отказаться от перевода часов на зимнее время. Слова главы государства передает Fox News.

«Люди хотят свет. Они не хотят ходить и переводить часы. Полгода назад я делал то же самое. Мне не нравится переводить часы, и все опаздывают. Это дискомбобулирует всех», — сказал он.

Палата представителей США поддержала эту идею. В сенате законопроект застопорился. Президент назвал ответственным за это республиканца Тома Коттона. По словам Трампа, граждане также находят верным отказ от «перевода стрелок».

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