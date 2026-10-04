Трамп объявил о создании Сил суперинтеллекта 6 4.10.2026, 19:15

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: GETTY IMAGES

Руководить новой структурой будет в том числе директор национальной разведки США.

Президент США Дональд Трамп объявил о создании Сил суперинтеллекта (Super Intelligence Force, SIF).

«После исторического соглашения в Белом доме по суперинтеллекту, где самые важные технологические компании мира собрались вместе и подтвердили свои обязанности перед американским народом, я объявляю о создании Сил суперинтеллекта», — написал президент США в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, SIF будет координировать работу федерального правительства в сфере суперинтеллекта, а также взаимодействие властей с потребителями, общественными группами, религиозными организациями, поставщиками критической инфраструктуры и компаниями, занимающимися суперинтеллектом.

Руководить новой структурой будут директор национальной разведки Джей Клейтон, председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, заместитель министра войны по исследованиям и разработкам и главный технологический директор Эмиль Майкл, а также директор Управления по управлению персоналом Скотт Купор. SIF будет подотчетна Трампу и главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

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