Трамп назначил «ИИ-царя» и дал ему первое поручение 3 4.10.2026, 15:39

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Джей Клейтон

Фото: Nathan Posner/Anadolu/picture alliance

Курировать вопросы ИИ будет глава нацразведки США.

Директор национальной разведки США Джей Клейтон станет «царем ИИ» в администрации президента Дональда Трампа. Он возглавит новую рабочую группу Белого дома, которая займется вопросами развития искусственного интеллекта, сообщает The Wall Street Journal.

«Президент попросил собрать группу, которая должна обеспечить именно то, о чем он говорил: чтобы мы оставались лидерами в области сверхинтеллекта и чтобы интересы американского народа были на первом месте», — отметил Клейтон.

По словам источников издания, основную работу по контролю рисков по-прежнему будет выполнять сама ИИ-отрасль, однако рабочая группа будет взаимодействовать с представителями индустрии для выявления рисков и возможностей.

«Я ожидаю, что механизмы будут выработаны в ходе диалога — так же, как это происходит в других отраслях», — сказал Клейтон WSJ, добавив, что рабочая группа проанализирует действующее законодательство и обсудит возможные меры, которые может принять конгресс.

Как уточняет CNBC, новая структура под руководством «царя ИИ» будет называться «Силы сверхинтеллекта» (Super Intelligence Force, SI). Ей предстоит в течение 120 дней изучить риски и возможности искусственного интеллекта и подготовить рекомендации о роли федерального правительства в этой сфере.

Клейтон возглавляет национальную разведку США, объединяющую 18 ведомств, и является главным советником президента по вопросам разведки. На слушаниях по его утверждению в июле он заявил, что искусственный интеллект представляет для разведывательного сообщества одновременно возможность и угрозу.

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