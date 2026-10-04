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Зеленский: Харьков победил Путина

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  • 4.10.2026, 19:22
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Зеленский: Харьков победил Путина
Фото: Getty Images

Президент Украины назвал символическое поражение диктатора РФ.

Харьков не капитулировал на фоне наступления армии РФ, и для российского диктатора Владимира Путина это стало одним из самых болезненных поражений в войне против Украины.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Киеве, сообщает РБК-Украина.

По словам главы государства, россияне неоднократно пытались сеять хаос в разных регионах Украины.

Зеленский напомнил, что одной из главных целей Кремля всегда был Харьков. Однако Путин допустил серьезную ошибку, ведь не догадался, что в этом городе живут «очень сильные люди».

«Еще раз очень благодарен харьковчанам. Не смог он (Путин - ред.) их сломать, даже когда враг находился очень близко. Он просто не смог. Честно, Харьков победил Путина. Ну, я уверен в этом. Для него это символическая «первая столица Украины». Харьковчане просто молодцы, все наши молодцы», - подчеркнул президент.

Глава государства не скрывает, что его удивляет логика Путина в войне против Украины. В частности, президент не понимает, зачем враг наносит удары по дата-центрам и мобильной связи, если знает, что Украина способна проводить зеркальные атаки.

«Как Путин это делает? Как он не думает, что мобильной связью пользуются не только в Киеве и только в Украине, а в Москве тоже пользуются? Нет, просто я честно удивлен этим зверским желанием эскалировать каждый день. То есть он рассчитывает на то, что будет постоянная эскалация. Он этого очень хочет», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, действия Путина в который раз напоминают о том, что с ним невозможно договориться о завершении войны.

«Это ответ всем тем, кто считает, что нужно просто попросить Путина, и точно он закончит войну. Просто не получится», - подытожил президент Украины.

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