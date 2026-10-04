Российская экономика тонет 6 Юрий Федоренко

4.10.2026, 19:29

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Юрий Федоренко

О «бавовне» в Самаре и Волгограде.

Хозяин Кремля вытер ноги об предложения энергетического и черноморского перемирия.

В частности, Путин назвал бессмысленной идею не наносить удары по украинским судам, если Украина откажется от ударов по российским НПЗ. Силы обороны Украины «прокомментировали» такой подход не словом, а делом: в ночь на 2 октября были поражены НПЗ Лукойла в Волгограде и линейная производственно-диспетчерская станция Самара.

Чтобы понять масштаб ущерба, достаточно вспомнить, что Волгоградский НПЗ входит в топ-10 крупнейших в РФ (производственная мощность составляет около 14,8 млн тонн нефти в год). Что касается объекта в Самаре, то речь идет о точке пересечения четырех магистральных нефтепроводов. На станцию поступает «черная кровь российской экономики» из Западной Сибири, Татарстана, Оренбурга и Казахстана.

Кроме того, пожары бушевали вокруг пораженных объектов: на химическом предприятии Каустик в Волгограде и на крупнейшем резервуарном парке Транснефти в Самаре. Все эти мощности задействованы в обеспечении потребностей оккупационных сил РФ и являются нашими законными целями в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Также была проведена результативная работа по аэродромам, ракетно-космическому центру и складу боеприпасов оккупантов.

От экономического коллапса Кремль спасают высокие цены на энергоносители

Наши системные удары вглубь «дырявой» России имеют накопительный эффект. К концу сентября (подсчеты проводились сразу после поражения московского НПЗ) из строя было выведено более 45% мощностей российской нефтепереработки.

С тех пор произошло несколько знаковых «хлопков» на крупных объектах, поэтому реальные показатели по итогам сентября должны быть выше. Чтобы заменить уничтоженное оборудование, требуются не недели и даже не месяцы, а годы.

Каждый удар Сил обороны по российскому НПЗ или другому крупному объекту — это удар по всей экономической цепочке, в которую входят десятки, а то и сотни мелких предприятий. Сегодня от экономического коллапса Кремль спасают высокие цены на энергоносители, обусловленные войной на Ближнем Востоке. Однако существует вероятность, что в ближайшие месяцы в этом регионе будет установлено перемирие и период высоких цен на нефть завершится, а вот удары Сил обороны Украины вглубь России — нет.

Чтобы подсчитать суммарные убытки «болотной» экономики от наших атак, потребовался бы целый научно-исследовательский институт. Однако, чтобы констатировать общую тенденцию, детальный анализ уже не нужен: российская экономика тонет.

Невозможно определить с точностью до конкретной даты, когда именно она достигнет дна, однако общее направление движения останется неизменным.

Долгое время Кремль пытался манипулятивно продвигать на «внешнем рынке» иллюзию мирных переговоров, но сегодняшняя позиция «болотного царя» свидетельствует о том, что Россия нацелена на дальнейшую эскалацию.

Силы обороны Украины к этому готовы: рано или поздно наши «дальнобойные санкции» разнесут в щепки не только российскую нефтепереработку, но и всю военно-экономическую машину противника.

Работаем, наращиваем новые возможности, снаряжаем дроны. Держим строй! Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

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