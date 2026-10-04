«Керченский мост может стать целью украинской баллистики»3
- 4.10.2026, 14:37
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Военный эксперт назвал два украинских комплекса, способных справиться с задачей.
Керченский мост может стать целью украинской баллистики, но у российских оккупантов там очень серьезная система противовоздушной обороны. Об этом в эфире Radio NV сказал Андрей Рыженко, капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в 2004–2020 годах.
Отвечая на вопрос об изготовлении украинской баллистики и её первых целях, он отметил, что крылатая ракета летит по горизонтали, а баллистическая – падает сверху, фактически выходя в ближний космос.
«Ракета FP-7 поднимается на высоту 65 километров, например, при дальности полета сейчас около 200 километров. То есть мост (Керченский – ред.) может стать целью. Все зависит от того, какой фугасный заряд доставляет эта баллистическая ракета, и сможет ли она преодолеть систему противовоздушной обороны», – сказал Рыженко.
Он добавил, что система ПВО Крымского моста «очень серьезная», ведь там есть комплексы С-400, способные противостоять баллистическим угрозам.
«Главное – сколько у нас будет этих ракет и когда они появятся. Потому что эта история длится уже достаточно долго», – подчеркнул эксперт.
«Точка» и «Сапсан»
Рыженко напомнил, что с самого начала создания ВСУ у нас были системы оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка». Речь идет о баллистической ракете с тактическим радиусом действия 120 км.
«Эта ракета мощная. И по характеристикам FP-7 плюс-минус напоминает мне эту ракету. Может, чуть дальше она летит. Но непонятны сейчас ее эксплуатационные характеристики», – отметил капитан запаса.
Он также напомнил об украинском проекте «Сапсан», который стартовал в 2006 году. «Ракета была достаточно мощной. Она мне напоминает «Искандер»... Тогда дальность «Сапсана» составляла фактически 500 километров, и он мог нести 500 килограммов взрывчатки в своей боевой части», – сказал эксперт.
«Это фактически готовый продукт. Мне немного непонятно, почему мы не продолжили его разработку и не довели до конца. Тем более что это уже 500 километров, а не 200. Эту ракету можно очень легко доработать, и она уже полетит так, как мы планируем для этой FP-9 – там 900 километров», – отметил Рыженко.
Он подчеркнул, что ракета обладает очень высокой скоростью и достаточно высокой точностью. Поэтому она может серьезно изменить ситуацию на поле боя.
«Эти удары могут иметь очень серьезный стратегический эффект: и военный, и политический», – подчеркнул эксперт.