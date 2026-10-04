В Норвегии нашли крупнейший в стране клад монет эпохи викингов 1 4.10.2026, 15:40

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Иллюстрационное фото

В нем насчитывается около 5,2 тыс. монет.

В Норвегии археологи обнаружили крупнейший из известных в стране клад эпохи викингов. В кладе Мерстад на востоке страны насчитывается около 5,2 тыс. монет, сообщает Science Norway.

Клад в апреле обнаружили кладоискатели Руне Сэтре и Вегард Серли. Сначала археологи предполагали, что находка составит несколько сотен монет, однако их число постепенно превысило 4 тыс. и к началу лета достигло 4886.

После этого поиски пришлось приостановить. Раскопки и обследование участка с помощью георадара не показывали очевидного продолжения клада, поэтому поле вернули в сельскохозяйственное использование и засеяли зерном. После уборки урожая кладоискатели вновь начали обследовать участок и снова стали находить монеты.

По последним подсчетам, в кладе насчитывается около 5,2 тыс. монет. Металлодетекторы продолжают фиксировать новые сигналы, однако находки становятся реже и, предположительно, залегают глубже. Археологи снимают слои почвы, чтобы кладоискатели могли обследовать нижние участки. Пока неизвестно, сколько монет еще находится в земле.

Среди найденных монет есть четыре норвежские, отчеканенные при короле Харальде Хардраде. Они позволяют датировать клад примерно 1046–1047 годами, то есть концом эпохи викингов. В коллекции также обнаружили монеты из других стран.

Нумизматы идентифицировали на части монет имена Беорн, Аслак и Цетиль. Эти имена имеют скандинавское происхождение, что может указывать на участие викингов в производстве английских монет.

Сейчас специалисты Музея культурной истории Норвегии каталогизируют находки. Обработка коллекции, по оценке специалистов, займет не менее года.

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