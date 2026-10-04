«Никуда не вступала и нормально поступила» 7 4.10.2026, 14:25

3,140

Белорусы рассказали, как их загоняли в БРСМ.

Белорусы рассказали, как их загоняли в провластную организацию и поделились историями, как удалось этого избежать.

«Беларусь. Что за прикол с БРСМ? Почему школа с таким напором заставляет вступать в эту организацию, запугивая тем, что ребенок не сможет поступить ни в один колледж? У всех так?» — написала в Тредсе мама школьника. По ее словам, ее вызывают к директору школы.

Пост собрал две с половиной сотни комментариев, в которых беларусы делятся своими историями, связанными с тем, как их загоняли в провластную организацию, и как им удалось избежать членства в БРСМ, пишет «Салідарнасць».

«У нас сын поступал в прошлом году в колледж. Поступил без проблем. В БРСМ не состоял, никакого давления в колледже нет. На очень хорошем счету у всех мастеров и учителей. Да, школа настаивала, но это чисто добровольно. Нужно твердо отстаивать свои убеждения».

В комментариях советуют почитать указ Лукашенко от 27 января 2022 №23 «О правилах приема лиц для получения высшего и средней специального образования» — особенно внимательно главу 4, пункт 27.

«Можна патэлефанаваць на гарачую лінію Міністэрства адукацыі, удакладніць там, наколькі правамочныя дзеянні школы па запалохванні і шантажу дзіцяці. З указаннем нумару школы і хто менавіта гэта робіць. Можна пісьмовы зварот у Міністэрства адукацыі накіраваць», — рекомендуют автору поста.

Вот что пишут другие родители:

«Их работа — запугивать, ваше право — согласиться или отказаться. Они не имеют полномочий без желания ребенка, его в БРСМ включать. Я верующий человек, и для меня членство в любом политическом объединении недопустимо. Ни один мой ребенок нигде не состоял и не состоит. Трое в универах, одна в колледже — и никаких совершенно проблем при поступлении и в учебе».

Белорусы вспоминают, как их пытались загнать в БРСМ:

«Ой, меня в школе тоже пугали. Никуда не вступала и нормально поступила. Жизни это никак не помешало».

«Выпуск 2009 года. Под всякими предлогами настаивали вступить. Самый влиятельный на тот момент был «помощь при поступлении в универ». «Если не хватит пару баллов, то брсм поможет» и так далее. Вселенский обман».

«Всех пугали этой чушью еще лет 10-15 назад. Никуда не вступал, нормально поступил, отучился и всё. Все остальные запомнили только оплату взносов и глобально всё, ни особых плюсов, ни особых минусов».

«У нас в гимназии вступление в БРСМ было добровольно-принудительно. Я единственный, кто не вступил из класса. Итог: со мной разговаривал школьный психолог, классрук и звонили родителям на работу. Так продолжалось несколько дней, и под давлением заставили вступить». Теперь с автора комментария требуют взносы в колледже.

Одна из мам написала, что не совсем понимает, почему столько негатива в БРСМ: «Старшая вступила. Ходила, участвовала в каких-то проектах. Поздравляли ветеранов, в приюты животных что-то собирали.Ничему плохому БРСМ не научил! И мы были пионерами, комсомольцами и что. И что, что СССР не закончится никогда? Дети при деле».

Ей ответили:

«А без брсм делать это нельзя?»

«Дети при деле — ключевое. Мой ребенок и так при деле. Школа, музыкалка и рисование, спорт, репетиторы. Если кому-то нечем заняться — ок. А так и на уроки чуть времени хватает».

Один из комментаторов написал: «Если мест в общежитии не хватает всем студентам, в первую очередь заселят того, кто состоит в БРСМ».

«Ага. Нам тоже такую фигню рассказывали. А вот в реальности первокурсникам не дали жилья вообще. А потом выбирали по успеваемости в универе», — развенчали миф в комментариях.

В комментариях также пояснили причины, почему заставляют вступать в БРСМ: «Нужна массовка на всевозможные провластные мероприятия. Для членов БРСМ явка обязательная. Вот и вся история».

Также в Тредсе обратили внимание на то, что хвалебные комменты про БРСМ пишут активисты этой организации будто под копирку: «Что нам всем показывает, что это за организация, нужна ли она большинству людей, кто в ней активистит и чем они занимаются».

«БРСМ нужен только активистам БРСМ. И это в колледжах/универах. Кто-то из них потом метит дальше идти по линии госструктур без реального опыта работы, кто-то помогает себе в не самые денежные студенческие годы, кто-то обеспечивает лояльное отношение учебного заведения.

Ну, и это нужно сотрудникам школ. Деньги. Остальным эта организация абсолютно не нужна».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com