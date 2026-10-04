Европа меняет дизайн евро 4 4.10.2026, 13:14

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Коллаж: esp.md

Круг возможных тем сузился до двух: «Птицы и реки» и «Европейская культура».

Недавно завершилось голосование, в ходе которого жители Европейского союза могли решить, как будут выглядеть будущие банкноты евро. Когда валюта ЕС получит новый дизайн и сколько еще можно будет пользоваться старыми банкнотами – рассказывает портал ujszo.com.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) давно работает над заменой официальных бумажных денег ЕС; после масштабных консультаций и разработки дизайна круг возможных тем сузился до двух: «Птицы и реки» и «Европейская культура». В ходе голосования жители ЕС могли выбрать один из пяти вариантов дизайна для каждой из этих двух тем.

Фото: ЕЦБ

ЕЦБ сообщил, что в голосовании за новый дизайн приняли участие около 9,96 миллиона граждан ЕС, то есть 2,6 процента населения еврозоны. Активность была высокой во всех возрастных группах, включая молодежь: две трети ответов поступило от людей моложе 35 лет.

Голосование проходило с 23 июля по 21 сентября, однако промежуточные результаты пока не публикуются.

Решение будет принято лишь после обобщения результатов и получения рекомендаций от независимого жюри конкурса дизайна – это ожидается к концу текущего года. Тогда же будут опубликованы подробные отчеты об опросах, включая данные о распределении голосов по отдельным государствам-членам.

ЕЦБ подчеркивает, что новые банкноты будут оснащены самыми современными элементами защиты, а также будут отличаться улучшенными характеристиками с точки зрения доступности и экологичности.

Впрочем, они поступят в обращение не скоро. По оценкам ЕЦБ, это вряд ли произойдет ранее начала 2030-х годов.

Однако это не означает, что нынешние банкноты исчезнут в одночасье: наряду с постепенным введением новых денежных знаков в обращении будут оставаться и уже существующие банкноты.

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