Европа меняет дизайн евро

Европа меняет дизайн евро4
- 4.10.2026, 13:14
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Круг возможных тем сузился до двух: «Птицы и реки» и «Европейская культура».
Недавно завершилось голосование, в ходе которого жители Европейского союза могли решить, как будут выглядеть будущие банкноты евро. Когда валюта ЕС получит новый дизайн и сколько еще можно будет пользоваться старыми банкнотами – рассказывает портал ujszo.com.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) давно работает над заменой официальных бумажных денег ЕС; после масштабных консультаций и разработки дизайна круг возможных тем сузился до двух: «Птицы и реки» и «Европейская культура». В ходе голосования жители ЕС могли выбрать один из пяти вариантов дизайна для каждой из этих двух тем.
ЕЦБ сообщил, что в голосовании за новый дизайн приняли участие около 9,96 миллиона граждан ЕС, то есть 2,6 процента населения еврозоны. Активность была высокой во всех возрастных группах, включая молодежь: две трети ответов поступило от людей моложе 35 лет.
Голосование проходило с 23 июля по 21 сентября, однако промежуточные результаты пока не публикуются.
Решение будет принято лишь после обобщения результатов и получения рекомендаций от независимого жюри конкурса дизайна – это ожидается к концу текущего года. Тогда же будут опубликованы подробные отчеты об опросах, включая данные о распределении голосов по отдельным государствам-членам.
ЕЦБ подчеркивает, что новые банкноты будут оснащены самыми современными элементами защиты, а также будут отличаться улучшенными характеристиками с точки зрения доступности и экологичности.
Впрочем, они поступят в обращение не скоро. По оценкам ЕЦБ, это вряд ли произойдет ранее начала 2030-х годов.
Однако это не означает, что нынешние банкноты исчезнут в одночасье: наряду с постепенным введением новых денежных знаков в обращении будут оставаться и уже существующие банкноты.