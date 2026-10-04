Отсидевшая по «делу Зельцера» белоруска опубликовала шокирующие подробности о СИЗО 25 4.10.2026, 13:28

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Ольга Скращук

Фото: ПЦ «Вясна»

Пост за семь часов посмотрели почти 20 тысяч раз.

Белоруска Ольга Скращук получила два года лишения свободы по «делу Зельцера». Правда, в колонию так и не попала: ее срок закончился, пока женщина была в СИЗО. Освободившись и уехав за границу, какое-то время она не вела соцсетей на политические темы, а с журналистами общалась не слишком часто. Теперь Скращук объявилась в Threads, где начала рассказывать о «менталитете белорусского репрессивного аппарата», пишет «Зеркало».

Свою историю о «менталитете белорусского репрессивного аппарата» пользовательница Threads Ольга Скращук описала так: «Один комментарий. 50 дней пыток. Два года тюрьмы». Как отмечает белоруска, она стала «одной из сотен тех, кого зачистили за мнение в сети».

— Первые 10 дней — Окрестина. Допросы в КГБ по шесть часов без еды, воды и туалета. В двухместной камере — 15 женщин. Без матрасов и теплых вещей. Разгар ковида, у всех пропали запахи, ангина. Женщины с месячными, которым не давали средств гигиены, спали штабелями на ледяном полу, прижавшись друг к другу, чтобы не замерзнуть, — так Скращук описывает условия в неволе.

Еду, по словам белоруски, давали лишь раз в день. И то — от нее «начиналась рвота». А если с допроса привозят позже нужного, то еды не будет даже такой.

— Со мной в камере были те, кому досталось еще сильнее, — сразу же отмечает экс-политзаключенная. — Одну женщину привезли синей от синяков, как изолента. Ей натянули майку на голову и жестоко избивали в одной комнате, пока в соседней точно так же били ее мужа и сына. Другую везли на цепи: руки и ноги в наручниках, между ними — железная цепь, как у опаснейшего преступника. За что? За слова и позицию.

Скращук считает, что все это — не отдельные случаи, а «система, построенная на издевательствах над женщинами, матерями и семьями».

Фото: ПЦ «Вясна»

Пост откликнулся белорусам и белорускам: всего за семь часов его посмотрели почти 20 тысяч раз и лайкнули более 200 (это можно объяснить тем, что людям внутри Беларуси страшно взаимодействовать с «политическим контентом»).

После освобождения в январе 2023 года Скращук уехала в Польшу, где вместе с другой политзаключенной Ольгой Ритус открыла хостелы. По сути, они, как уточняет последняя, стали «общежитиями для трудовых эмигрантов».

До заключения Скращук работала в Нацбанке. Ранее она рассказывала Deutsche Welle, что из-за комментария ее приехали задерживать девять силовиков в масках и с оружием, а условия в Жодинском СИЗО, где она оказалась изначально, сразу были «крайне жесткими».

— Это был «воспитательный карантин», — рассказывала Скращук Deutsche Welle. — Нам не выдавали ничего: ни зубной пасты, ни щетки, ни прокладок, ни сменной одежды. Сидели на голых решетках, не давали спать. Из одежды — только простыня, которая со временем вся пропиталась кровью. Нам говорили: «Это потому, что вы не пожалели убитого сотрудника КГБ».

Именно эти первые 50 дней после задержания экс-политзаключенная и считает пытками. Подробнее об условиях содержания в СИЗО Жодино Скращук в 2025-м рассказывала медиапроекту «Белые халаты».

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