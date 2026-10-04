На Немиге продают историческое здание XIX века

На Немиге продают историческое здание XIX века2
- 4.10.2026, 12:59
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Сейчас в нем расположены офисы.
В Минске на Немиге на аукцион выставили историческое здание начала XIX века. Начальная цена — 2,6 млн рублей, пишет Realt.
Трехэтажное здание находится на Раковской, 12А. Это прямо за белым длинным домом на Немиге, который называют домом Мусинского.
Это здание является историко-культурной ценностью. Построено в начале 19 века. Сейчас в нем расположены офисы.
А принадлежит это здание государственной компании БелВТИ, которая занимается переработкой отходов.
Площадь — 522 квадратных метра. Начальная цена — 2 607 600 рублей (около 867 тысяч долларов по курсу НБ РБ на 02.10.2026).
Вместе со зданием новому собственнику перекочуют и действующие договоры с арендаторами.
Торги проводит Минский областной центр инвестиций и приватизации.