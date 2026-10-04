Премьер Латвии готов сформировать новое правительство после победы на выборах 2 4.10.2026, 12:29

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Андрис Кулбергс

Фото: LETA

По мнению политика, голосование избирателей подтверждает, что стране нужны перемены.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс после победы на парламентских выборах возглавляемого им «Объединенного списка» заявил о готовности сформировать новую правительственную коалицию.

Заявление Кулбергса приводит Delfi.

По мнению Кулбергса, голосование избирателей подтверждает осознание того, что стране нужны перемены. Прежний подход больше не работает, и новому правительству придется принимать непопулярные решения.

Как отметил Кулбергс, если ему доверят формирование нового правительства, то в коалицию смогут войти только те партии, которые готовы договориться о серьезных реформах, сокращении расточительства и фискально ответственной политике.

Он критически отозвался об обещаниях, требующих значительного финансирования, которые партии давали во время предвыборной кампании, подчеркнув, что некоторые из них обещали избирателям расходы в размере миллиардов евро, не указывая четких источников финансирования.

Отвечая на вопрос о потенциальных партнерах по коалиции, Кулбергс отметил, что предпочтение может быть отдано тем, кто не давал фискально нереалистичных обещаний. Партиям, которые обещали избирателям труднореализуемые инициативы, может быть сложно работать в правительстве, поскольку придется объяснять отступление от своих обязательств.

Кулбергс подтвердил, что его прежняя позиция в отношении «Суверенной власти» и партии «Латвия на первом месте» как нежелательных партнеров по коалиции не изменилась.

Что касается возможного сотрудничества с Национальным объединением и «Новым единством», то он воздержался от прогнозов, подчеркнув, что сначала нужно дождаться официальных результатов выборов и переговоров с президентом.

По предварительным данным, «Объединенный список» набирает 35,2% голосов, или 42 места в парламенте.

В целом пятипроцентный проходной барьер преодолевают шесть политических сил.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что действующий премьер Кулбергс, который занимает жесткую позицию в отношении России и является решительным сторонником Украины, имеет хорошие шансы остаться у власти.

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