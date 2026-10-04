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Пилот Flydubai рассказал, как открыл дверь кабины после нападения второго пилота

  • 4.10.2026, 13:56
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Пилот Flydubai рассказал, как открыл дверь кабины после нападения второго пилота

Менее чем за минуту самолет потерял около 5000 метров высоты.

Капитан самолета Flydubai Смит Маччхар рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху подробности нападения на борту рейса FZ1073, который 30 сентября выполнял перелет из Дубая в Тель-Авив. По словам пилота, второй пилот сначала попросил его отвернуться, чтобы помолиться, а затем неожиданно напал на него. Маччхар получил тяжелые травмы, его зрение стало расплывчатым, а самолет начал резко терять высоту. Во время инцидента на борту находились 174 пассажира и члена экипажа.

Самолет за считанные десятки секунд потерял около 5000 метров высоты. Пассажиры и экипаж пытались попасть в кабину с помощью кода доступа, пока второй пилот удерживал дверь закрытой. Маччхар, несмотря на травмы, в очередной раз попытался открыть ее изнутри. Ему удалось повернуть ручку и впустить людей в кабину. Пассажиры и члены экипажа обезвредили нападавшего, после чего резервные пилоты помогли стабилизировать самолет. Boeing 737 MAX 8 совершил аварийную посадку в Табуке в Саудовской Аравии. Погибших не было.

Власти ОАЭ заявили, что второй пилот атаковал капитана аварийным топором и пытался захватить управление самолетом, назвав произошедшее попыткой террористического нападения. По данным СМИ, нападавшего идентифицируют как гражданина Омана Хамама аль-Хаммами. Сообщается, что ранее его отстранили от полетов в Омане из-за подозрений в экстремистских взглядах, однако официального подтверждения этой информации и его личности пока нет. Расследование продолжается.

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