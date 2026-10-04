В новополоцкой колонии умер психиатр Игорь Постнов 11 4.10.2026, 13:59

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Игорь Постнов

Фото: «Вясна»

В 2020 году он резко критиковал Лукашенко за игнорирование проблем с коронавирусом.

Витебский психиатр Игорь Постнов умер в новополоцкой колонии. Ему было 58 лет. Об этом в своих социальных сетях сообщил правозащитник Павел Левинов.

Постнов родился в 1968 году в Витебске. Окончил с красным дипломом местный медуниверситет, много лет работал педиатром, затем получил дополнительное образование по специальности «психиатрия».

В 2013-м начал публично критиковать недостатки в работе витебских медицинских учреждений. После критического выступления на телеканале «Белсат» о деятельности Александра Косинца, тогдашнего председателя Витебского облисполкома, Постнова принудительно поместили в психиатрическую клинику, где он и работал. Его удерживали там более месяца, а после выхода он пытался оспорить и постановление суда, направившего его на лечение, и поставленный диагноз. В 2014 году Постнов обратился в Независимую психиатрическую ассоциацию России. Там подтвердили, что он не нуждался в лечении.

В 2018-м Постнова обвинили в клевете на витебского прокурора Юрия Романовского. В 2019-м его признали виновным «в распространении заведомо ложных измышлений, порочащих другое лицо (клевета), размещенных в глобальной сети Интернет», и приговорили его к ограничению свободы на 3 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Уже в июле 2019 года он вышел на свободу. Обстоятельства своего освобождения Постнов объяснял в социальных сетях довольно туманно, упоминая о том, что «согласился на амнистию» или на «сделку». Поначалу он жаловался на безденежье, однако затем обратился в государственные службы, и его трудоустроили по специальности — врачом-психиатром в Докшицкую ЦРБ. Работая там, он в 2020-м резко критиковал Александра Лукашенко за игнорирование проблем с коронавирусом, которым и сам тяжело переболел.

В Новополоцкую ИК-1 Игорь Постнов попал, по утверждению некоторых источников, вследствие конфликта с властями Докшицкого района. Постнову угрожали «отомстить» за принципиальный профессиональный подход. Когда именно состоялся суд, за что конкретно и как был наказан витебский врач, остается неизвестным, поскольку Игорь Постнов не имел родственников и вел замкнутый образ жизни.

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