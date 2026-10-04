Мерц в Киеве заключит важные договоренности между Украиной и Германией в области обороны 4 4.10.2026, 14:12

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Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Россию нужно останавливать вместе.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в Киеве обратился к президенту РФ Владимиру Путину, уже более 4,5 года продолжающему полномасштабную войну против Украины, с призывом прекратить удары по гражданской инфраструктуре Украины. «Мы готовы к переговорам, мы готовы обсуждать завершение этой войны. Но эти варварские атаки на мирное население Украины должны прекратиться», - заявил он в воскресенье, 4 октября, сообщает «Немецкая волна».

Зеленский анонсировал соглашения с ФРГ в области обороны

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский анонсировал соглашения с Германией в области обороны. В день визита в Киев канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz) будут заключены «важные договоренности между Украиной и Германией», направленные на расширение возможностей по обороне как Украины, так и всей Европы, заявил он.

«Россию нужно останавливать вместе. Спасибо всем, кто помогает», - написал он в Telegram. Президент Украины напомнил, что Германия «последовательно демонстрирует лидерство в защите жизней украинцев и украинок от российских ударов».

«Важно, что в это непростое время Германия рядом с нами - в поддержке и памяти», - подчеркнул он. По словам Зеленского, в начале визита Мерц почтил память погибших защитников Украины.

Визит Мерца в Киев проходит на фоне сигналов воздушной тревоги. Он прибыл в украинскую столицу на поезде утром 4 октября с необъявленным визитом. Спустя некоторое время Россия нанесла очередной удар по Северному мосту через реку Днепр в Киеве.

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