закрыть
3 октября 2026, суббота, 22:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генпрокурор ОАЭ: Второй пилот рейса FlyDubai напал на капитана с топором

10
  • 3.10.2026, 15:24
  • 4,706
Генпрокурор ОАЭ: Второй пилот рейса FlyDubai напал на капитана с топором
Иллюстрационное фото

Сейчас выясняется, действовал ли он с кем-то в сговоре.

Второй пилот рейса FlyDubai, летевшего в Тель-Авив, напал на капитана, использовав аварийный топор из кабины пилотов, и попытался захватить управление самолетом во время «террористической атаки». Об этом, как сообщает государственное агентство WAM, заявил генеральный прокурор ОАЭ, пишет Би-би-си.

Второй пилот был идентифицирован как гражданин Омана по имени Хамам аль-Хаммами.

Дипломат из одной из стран Персидского залива заявил AP, что сейчас ведется расследование, чтобы выяснить, действовал ли он «в одиночку или имеет какие-либо связи с экстремистскими группировками».

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин