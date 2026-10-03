Генпрокурор ОАЭ: Второй пилот рейса FlyDubai напал на капитана с топором 10 3.10.2026, 15:24

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Иллюстрационное фото

Сейчас выясняется, действовал ли он с кем-то в сговоре.

Второй пилот рейса FlyDubai, летевшего в Тель-Авив, напал на капитана, использовав аварийный топор из кабины пилотов, и попытался захватить управление самолетом во время «террористической атаки». Об этом, как сообщает государственное агентство WAM, заявил генеральный прокурор ОАЭ, пишет Би-би-си.

Второй пилот был идентифицирован как гражданин Омана по имени Хамам аль-Хаммами.

Дипломат из одной из стран Персидского залива заявил AP, что сейчас ведется расследование, чтобы выяснить, действовал ли он «в одиночку или имеет какие-либо связи с экстремистскими группировками».

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