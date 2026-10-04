Голод в Олешках: ВСУ доставили шесть тонн гуманитарного груза 2 4.10.2026, 15:28

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Иллюстрационное фото

И спасли на обратном пути кошек.

Шесть тонн провизии удалось доставить украинским военным в оккупированные Олешки в Херсонской области, где люди страдают от голода, устроенного российскими террористами, и репрессий.

Это стало возможным в ходе второй масштабной гуманитарной миссии, осуществленной военнослужащими ВСУ и использовании тяжелых беспилотников, сообщили 4 октября в Херсонской областной военной администрации, показав кадры операции.

Назад беспилотники вернулись не пустые. Бойцы заранее дронами забросили специальные переноски и вывезли со временно оккупированного города шесть кошек.

Животные уже на правом берегу. Их накормили и передали под наблюдение ветеринаров.

Операция потребовала ювелирной точности операторов и огромной выдержки жителей Олешек.

«Оккупационный российский контингент продолжает устраивать охоту на дроны, отбирать еду и запугивать население, но остановить такие гуманитарные миссии им не удастся», — подчеркнули в ХОВА.

В операции участвовали бойцы 30-го корпуса морской пехоты, 34-й бригады морской пехоты «Борисфен», подразделения «Болгаричи» 11-й бригады НГУ, 34-го полка НГУ и 79-го пограничного отряда.

В конце сентября ВСУ доставили с помощью дронов продукты сразу в 100 пунктов в Олешках. Это около 4000 килограммов продовольствия. Операция проводилась в условиях максимальной осторожности, чтобы не подвергать местных риску, ведь за получение гуманитарных посылок оккупанты задерживают жителей Олешек, сажают «в подвал», жестоко избивают и прибегают к насилию.

Сегодня бывший глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко написал, что мирные инициативы, которые озвучивает Россия, в дальнейшем приведут к тому, что судьбу Олешек ощутит на себе вся Украина.

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