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Германия выделяет Украине более 1,3 млрд евро помощи

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  • 4.10.2026, 15:53
Германия выделяет Украине более 1,3 млрд евро помощи

Деньги пойдут на дроны-перехватчики, дальнобойное оружие и энергетику.

Германия передаст Украине новый пакет помощи общим объемом более 1,3 млрд евро. Об этом в воскресенье сообщили канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи и на совместной пресс-конференции, передает агентство «Интерфакс-Украина».

Большая часть суммы, больше миллиарда евро, приходится на военную помощь. По словам Мерца, Берлин профинансирует совместное производство дронов, которые должны сбивать реактивные беспилотники. Канцлер отметил, что за последние недели в этой сфере удалось добиться серьезных технологических прорывов и теперь разработки быстро запускают в серийное производство.

Помимо этого, Германия поставит Украине дальнобойное оружие, ударные дроны и спутниковое оборудование. Как пояснил Мерц, это нужно, чтобы украинские военные эффективнее уничтожали российские пусковые установки.

Еще около 350 млн евро выделят на энергетику. На эти деньги закупят генераторы, трансформаторные подстанции и ремонтные комплекты для восстановления поврежденной инфраструктуры. По словам канцлера, эта помощь должна смягчить последствия российских ударов по энергосистеме и поддержать украинцев зимой.

Зеленский уточнил, что во время встречи стороны подписали 15 соглашений и документов. Большинство из них касается сотрудничества в сфере безопасности, производства, закупок, украинских заказов для немецкой промышленности и совместных проектов на территории Украины. По оценке украинского президента, общий объем договоренностей превышает 8,5 млрд евро. Среди прочего подписано отдельное соглашение, которое расширяет возможности двух стран по совместной борьбе с дронами. Отдельно стороны обсудили потребность Украины в средствах ПВО.

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