Иран пообещал за неделю открыть Ормузский пролив 2 4.10.2026, 16:12

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Если США примут предложенный Тегераном план по урегулированию конфликта.

Ормузский пролив может быть вновь открыт в течение недели, если США примут предложенный Ираном план по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава МИДа Исламской Республики Аббас Арагчи, передает Fars.

«Мы четко обозначили всем свои условия для возобновления судоходства в Ормузском проливе; все эти условия соответствуют обязательствам, которые должны принять на себя Соединенные Штаты. Если представленный США семидневный план будет принят, Ормузский пролив будет вновь открыт», — отметил министр.

Глава МИДа добавил, что Иран выступает за дипломатическое урегулирование конфликта, но при этом готов защищать себя.

«Если наши враги вновь выберут путь военного противостояния, они получат ответ, который будет еще более жестким, чем прежде, и мы будем защищать себя решительнее, чем когда-либо», — пояснил Арагчи.

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