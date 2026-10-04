Соболенко сенсационно проиграла в Пекине 34‑й ракетке мира

Соболенко сенсационно проиграла в Пекине 34‑й ракетке мира14
- 4.10.2026, 16:09
- 3,540
Белоруску выбила чешка Никола Бартунькова.
Выступление Арины Соболенко на престижном турнире в столице Китая завершилось громкой сенсацией и неожиданным вылетом уже в третьем круге.
В матче за выход в 1/8 финала белоруска встретилась с двадцатилетней чешкой Николой Бартуньковой. Игра продолжалась полтора часа и завершилась поражением Соболенко со счётом 4:6, 3:6.
Белоруска не смогла использовать ни одного из пяти брейк-пойнтов. The Guardian уточняет, что все эти шансы были упущены в шестом гейме первого сета, когда чешская спортсменка продемонстрировала блестящую игру в защите. В восьмом гейме 28‑летняя Соболенко надела кепку, пытаясь справиться со сменой света и тени на корте, но это не помогло переломить ход игры. Нервы белоруски не выдержали: в четвертом гейме второго сета она в ярости бросила ракетку, а матч завершила ошибкой, пробив в сетку.
Для молодой чешки, которая находится лишь на 34‑й строчке мирового рейтинга, этот триумф стал настоящим событием. За матч она выполнила четыре эйса. После игры Бартунькова назвала белоруску «легендой» и призналась, что неимоверно счастлива одержать такую победу. В следующем круге она встретится с австрийкой Синьей Краус.
Путь Соболенко на China Open оказался чрезвычайно коротким. Она стартовала сразу со второго круга (1/32 финала), где довольно уверенно разобралась с мексиканкой Ренатой Сарасуа (6:1, 6:3), однако дальше пройти не смогла.
Ранее турнир покинула и вторая представительница Беларуси Александра Саснович. Пробившись в основную сетку через сито квалификации и победив австралийку Талию Гибсон, она во втором раунде уступила россиянке Екатерине Александровой со счётом 1:6, 4:6.
Неудача в Пекине продолжает не самый удачный отрезок в карьере Соболенко. Несколькими неделями ранее она потеряла звание первой ракетки мира, уступив лидерство представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Новая королева мирового тенниса, кстати, также не задержалась в Китае, вылетев с турнира еще в субботу после поражения от Алины Чараевой.
Турнир в Пекине с общим призовым фондом более 9,4 миллиона долларов продлится до 11 октября. Победитель соревнований получит 1,15 миллиона долларов и тысячу рейтинговых очков. Действующей чемпионкой турнира является американка Аманда Анисимова.