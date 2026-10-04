«Отъедьте 50-60 км от кольцевой, и вы откроете для себя другой мир» 30 4.10.2026, 16:02

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В Беларуси вспыхнула жаркая дискуссия, можно ли прожить на 1500 рублей в месяц.

«Как можно не прожить в Беларуси на 1500? Вы что едите? Золото?» — этот пост жителя Лиды вызвал горячее обсуждение в «Тредсе», пишет «Салідарнасць».

«А вы только едите? Других потребностей нет?» — спросили у автора публикации.

Белорусы разделились на два лагеря. Для одних 1500 рублей зарплаты — это коммуналка, еда и ничего не отложить. Другие считают, что этого достаточно для семьи.

«Живу в доме на 120 КВ, и коммуналка зимой всего 300 рублей, так это с электроприборами и газовым отоплением, а 1500 хватает прокормить семью из 5 человек. Завтрак, обед и ужин полноценные».

«У меня двухкомнатная квартира. Коммуналка зимой со всеми рассрочками, телефонами, интернетом (в общем, обязательные ежемесячные платежи) составляет 250-270 руб.

На питание уходит порядка 500 руб. Остальное трачу на себя любимую или откладываю на отпуск. А если жить в провинциальном городке, то еще меньше понадобится».

«Я бы даже сказала, это только коммуналка и кружки, школа, питание в школе ребенка, а что есть и носить?»

«Так, ні адзеньня, ні абутку, ні вандровак... Камуналка і ежа (сьціплая)».

«Да ладно. Посмотрите, какие у людей пенсии. Живут как-то, коммуналку платят».

Если вы умудрились за такие деньги иметь дом, современный ремонт, новую мебель, машину до 5 лет, детей, им кружки- качели-карусели, и хотя бы раз в три года летаете на море, то вы финансовый гений.

«Ну смотрите. Коммуналка 300. Интернет, телефон 100. Женское маникюр, педикюр, волосы покрасить 250 в простом салоне, бензин 200. Есть две кошки. На них в месяц 100 минимум. Разное по быту рублей 150. Итого 1100.

Это без продуктов и просто купить себе что-то! За оставшиеся 400 на месяц получится есть золото? Грамм золота в магазине стоит почти 400 рублей. Один грамм! Если Вы не в курсе. Так это я написала одному человеку. Который не болеет и нет ребенка!»

Конечно, можно прожить. Родители мужа свинью заколют, овощи передадут, родители жены ягоды и фрукты с закатками и яйцами.

Братья/сестры одежду детям отдадут. Уже часть расходов. И вполне можно выжить. Но не у всех такие родственники есть.

Фотограф Вера по мотивам поста лидчанина написала в Тредсе: «Как и где надо жить, чтобы взрослому мужчине этого было более чем достаточно? Какие у него хобби? С какими женщинами он в отношениях?»

Ей ответили:

«Живет человек в режиме дом-работа-дом, которые находятся в шаговой доступности, живет один (жилье в наследство) или с мамой. Покупает в Еврике по акции макароны с сосисками и растворимый кофе.

Раз в пару лет берет телефон попроще в рассрочку. Из увлечений — пиво на лавке и телевизор. Нет ни хобби, ни стремлений. Относительно здоров. И что ему не хватит? Хватит вполне».

В комментариях отозвался мужчина с зарплатой 1800 рублей:

«Живу в своей квартире, доставками не пользуюсь, такси тоже, машины нет, холост и вредных привычек нет, кофе не пью. На базовые расходы уходит около 800 рублей (коммунальные + интернет + химия + еда). И еда не с рынка, у меня прекрасный рацион за эти деньги, и я никогда на акции не смотрел. Могу и пиццу себе позволить несколько раз в месяц, либо вообще хоть каждый день питаться шаурмой, но обычно готовлю себе сам.

Бывает больше уходит в месяц, но в целом бы я мог и еще меньше тратить. Если пиццы убрать, то 650 рублей хватает спокойно. Остальное я родителям отправляю, что-то себе оставляю на развлечения, одежду, подарки, игры и прочее.

Даже отложить остается, а если срочно нужно что-то из техники купить, то просто остаток весь на это и трачу».

Как прожить на 100 рублей в месяц

Автор комментария признался, как несколько лет назад по приколу решил прожить на 100 рублей в месяц:

«Речь именно про еду, все остальное было оплачено. Было тяжко, но не то, чтобы сильно. Плюс я худел тогда и даже полезно было голодать. На неделю у меня было 25 рублей всего, за эти деньги покупал молоко х2, кашу овсяную, чай, яблоки, пельмени х2 и большую пачку вафель.

Либо макароны и сосиски вместо пельменей, либо котлеты полуготовые. Скромно, не особо полезно, многого не хватало в рационе, но прожить можно. Но все же повторюсь еще раз, что специи разные у меня дома и так были, на них я не тратился. Сейчас на еду уходит 100 в неделю, хватает всего».

Выйдите из своей минской квартиры, отъедьте 50-60 км от кольцевой автодороги, и вы откроете для себя новый дивный мир, где люди целыми семьями живут на 1500 рублей.

«Не надо никуда уезжать из Минска — младший медперсонал в больницах <зарабатывает>1000 рублей максимум».

«Живут. Никуда не деться. Но это не говорит о том, что это прямо норма. Есть те, кто и за меньшие деньги живут. Но они пашут в огороде, либо у родителей на даче, либо ездят на сбор ягод, грибов и т.д. Да, у их детей не будет ни кружков платных, ни секций, ни репетиторов. Дети про море только будут видеть рилсы в интернете. Будут донашивать вещи за кем-то. Если это прямо мечта родителя, то хреновый родитель, я вам скажу».

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