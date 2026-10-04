Симоньян умирающим голосом сделала «экстренное заявление»
- 4.10.2026, 9:59
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Пропагандистка снова пожаловалась на здоровье.
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает войну против Украины, вышла на связь после неудачной операции.
Путинистка записала голосовое сообщение в своем Телеграм-канале, где умирающим голосом сообщила, что бы ей не звонили и не писали, сообщает «Главред».
По словам Симоньян, ей не нужно звонить с просьбами «взять на работу», «новыми проектами» и другими вопросами, которые не касаются жизни и смерти.
Она также сообщила, что операция, которая планировалась после ее лечения от онкологии, прошла не так, как нужно было и «реабилитация проходит не так, как ожидалось».
Накануне Симоньян показалась на больничной койке, где призвала молиться о ее здоровье своих земляков.