закрыть
4 октября 2026, воскресенье, 23:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Симоньян умирающим голосом сделала «экстренное заявление»

  • 4.10.2026, 9:59
  • 14,408
Симоньян умирающим голосом сделала «экстренное заявление»
Маргарита Симоньян
Фото: «Главред»

Пропагандистка снова пожаловалась на здоровье.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает войну против Украины, вышла на связь после неудачной операции.

Путинистка записала голосовое сообщение в своем Телеграм-канале, где умирающим голосом сообщила, что бы ей не звонили и не писали, сообщает «Главред».

По словам Симоньян, ей не нужно звонить с просьбами «взять на работу», «новыми проектами» и другими вопросами, которые не касаются жизни и смерти.

Она также сообщила, что операция, которая планировалась после ее лечения от онкологии, прошла не так, как нужно было и «реабилитация проходит не так, как ожидалось».

Накануне Симоньян показалась на больничной койке, где призвала молиться о ее здоровье своих земляков.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин