Симоньян умирающим голосом сделала «экстренное заявление» 4.10.2026, 9:59

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Маргарита Симоньян

Фото: «Главред»

Пропагандистка снова пожаловалась на здоровье.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает войну против Украины, вышла на связь после неудачной операции.

Путинистка записала голосовое сообщение в своем Телеграм-канале, где умирающим голосом сообщила, что бы ей не звонили и не писали, сообщает «Главред».

По словам Симоньян, ей не нужно звонить с просьбами «взять на работу», «новыми проектами» и другими вопросами, которые не касаются жизни и смерти.

Она также сообщила, что операция, которая планировалась после ее лечения от онкологии, прошла не так, как нужно было и «реабилитация проходит не так, как ожидалось».

Накануне Симоньян показалась на больничной койке, где призвала молиться о ее здоровье своих земляков.

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