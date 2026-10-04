«Если я в Гомеле, ищите меня на воскресном утреннике» 5 4.10.2026, 9:36

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Фото: people.onliner.by

В полумиллионном городе появилось особое место.

Помните, как в детстве часами пропадали с друзьями на улице? Кажется, в Гомеле изобрели машину времени, чтобы мы снова окунулись в эту атмосферу. В полумиллионном городе появилось особое место — пространство, куда можно прийти всей семьей и хотя бы на время забыть про режим «онлайн». Никаких смартфонов, только живое общение, игры, танцы и песни под гитару, причем все это бесплатно. Журналисты Onlíner узнали, как работает «дворотерапия» и кто за этим стоит.

Как только сворачиваешь в арку с центральной Советской улицы, уже виднеется хвост любопытных зрителей. Так и хочется спросить: за чем стоим? Что раздают? (мы-то знаем, что белорусы не против провести время в очередях).

Фото: people.onliner.by

Дворик кофейни «1505» украшен не только осенними листьями, но и узорчатыми коврами, которые постелили прямо на земле. В прошлое воскресенье гости сидели здесь с ручками и бланками — испытывали удачу в лото.

— Когда у кого-то останется два незачеркнутых номера, предупредите меня! — объявляет ведущий.

— Как? — уточняют дети.

— Бросьте в меня круассан! — дворик наполняется смехом.

Фото: people.onliner.by

Фото: people.onliner.by

Фото: people.onliner.by

Фото: people.onliner.by

Фото: people.onliner.by

Всегда мечтал объединять людей

В центре площадки — Стас Мельников, кавээнщик, блогер, создатель Гомельской ассоциации дебильных чемпионатов, а теперь и воскресных утренников городского масштаба. За плечами молодого человека экономическое образование, семь лет работы в банке и стабильная зарплата. Правда, однажды все это пришлось бросить, чтобы полностью уйти в творчество.

Фото: people.onliner.by

Стас всегда мечтал объединять людей. Со временем родились такие проекты, как Tusimby с 25-тысячной аудиторией, марафоны, где все желающие вместе с ним худеют, благотворительные акции в помощь бездомным животным. Из последнего — «Орешки поддержки», которые помогли речицкому приюту «Островок» собрать очень нужную сумму.

— Я часто общаюсь с волонтерами, часто размещаю объявления. Тогда в помощи нуждался «Островок». Мы с женой нашли дома старую орешницу и решили испечь орешки. На дворе стояло Рождество, — вспоминает блогер. — Один знакомый, владеющий столовой, предложил свое помещение. Собралось человек тридцать. Мы пекли орешки, пели песни, общались — всё без телефонов. И я понял, как же это классно! Но все время орешки печь не будешь, нужно придумать что-то еще…

Идея создания необычного семейного проекта созревала годами. И все же пазлы не складывались. До тех пор, пока не нашлась нужная площадка. Местом притяжения стала кофейня «1505», расположенная практически в самом центре города.

— Поддержали прекрасные ребята (супруги, владельцы кафе. — Прим. Onlíner) Сергей и Анжелика, которым так же, как и мне, близки простые человеческие ценности, — отмечает Стас. — Вход на воскресные утренники бесплатный. Потому что знаете, как бывает? Свободный день есть, а денег, чтобы провести его в удовольствие и с пользой, нет. Во двор может зайти любая семья и присоединиться к развлечениям. Мы играем в крокодила, лото, настолки под открытым небом, поем, танцуем под песни, которые объединяют многие поколения. И, конечно, мы общаемся. Без назойливых смартфонов. Не нужно забывать, как здорово это влияет на психику. Нахождение в социуме в таком формате — чудо!

Фото: people.onliner.by

Ещё одна фишка мероприятий — животные. Двор кофейни — pet-friendly, так что всем усатым и хвостатым здесь искренне рады. А у посетителей есть возможность потискать корги, французских бульдогов и прочих очаровашек.

Фото: people.onliner.by

Фото: people.onliner.by

Фото: people.onliner.by

Фото: people.onliner.by

Фото: people.onliner.by

Обычно утренники проводятся по понятному, уже привычному для публики сценарию. Люди знают: чтобы попасть на лото, нужно приходить к часу, чтобы спеть — к двум. Но примерно раз в месяц воскресенья становятся тематическими.

— Очень запомнилось 13 сентября и наш «Пушистый» утренник, — улыбается Стас. — Пригласили кинолога, который рассказывал, как лучше понимать наших четвероногих друзей. Рисовали скетчи, презентовали фирменные стаканчики с изображениями питомцев. Получилось волшебно.

Фото: people.onliner.by

Тем временем дворовое лото продолжается.

— Выиграла! — счастливая девушка размахивает листочком, на котором зачеркнуты все цифры. — Сегодня точно мой день!

Каждому победителю полагается приз. Сегодня это увесистая дыня.

Фото: people.onliner.by

Фото: people.onliner.by

Фото: people.onliner.by

«Если я в Гомеле, ищите меня на воскресном утреннике»

— Кофейня «1505» — самая любимая в городе, мы часто здесь бываем, — рассказывает Наталья. — Об утренниках узнали через Instagram и, когда впервые попали на мероприятие, были поражены атмосферой, добротой и сплоченностью людей. Теперь не пропускаем ни одного! Дети, у меня двое — Злата и Костя, отвлекаются от гаджетов, и это очень здорово! Знаете, есть люди, с которыми мы лично не знакомы, но улыбкой приветствуем друг друга из воскресенья в воскресенье.

Фото: people.onliner.by

Когда такой компанией собираются молодые люди, это никого не удивляет. Но в толпе «утренят», как их шутливо приветствует Стас, можно увидеть и людей старшего поколения.

— Простите за нескромный вопрос. Сколько вам лет? — подхожу к женщине в лимонной куртке.

— Мне 65, — улыбается гомельчанка. — Я не скрываю свой возраст.

Фото: people.onliner.by

Татьяна познакомилась со Стасом на игре «Крокобинго» (еще один проект блогера) и теперь называет его не иначе как другом.

— Он невероятно позитивный человек. Поэтому, как только узнала об утренниках, сразу пришла. Это очень напоминает времена моей молодости, когда не было сотовых. Мы собирались во дворах, пели под гитару, играли в городки. Вот такие простые и безобидные забавы у нас существовали. Еще вешали простыню и смотрели диафильмы, компьютеров же тогда не имели. Здесь я вижу то же самое: людей самых разных возрастов, которые замечательно проводят время.

Я человек активный, много путешествую. В прошлом году было 23 поездки! Сейчас только вернулась из тура по Кыргызстану и Казахстану. Поэтому, если я в Гомеле, ищите меня на воскресном утреннике, — уверенно заявляет Татьяна.

Фото: people.onliner.by

Фото: people.onliner.by

Ищем в толпе владельцев кафе Сергея и Анжелику. Большая часть организационных моментов ложится на них.

— О да, отдохнуть вместе со всеми получается крайне редко, — смеется Сергей. — Мы с супругой Анжеликой все делаем вместе. Взять гастрольное удостоверение, проконтролировать, чтобы не было заминок: нужно закрывать много вопросов. Но, конечно, безумно рады, что получаются мероприятия, где все на одной волне. Да и вообще приятно, когда люди в современном мире приходят развлечься теми способами, которые были очень давно. Наверное, все в мире циклично…

Фото: people.onliner.by

На этом моменте становится слишком громко для разговоров — наступает время песен. Весь двор вслед за музыкантом подхватывает «Все пройдет: и печаль, и радость…» Боярского. Вообще, репертуар здесь самый разный.

Люди приезжают из других городов

Конечно, идею воскресных утренников нельзя назвать революционной, но именно такой модели клуба выходного дня в других областных центрах Стас Мельников не нашел, хотя прошерстил эту тему вдоль и поперек, согласовывая нюансы с городскими властями.

Фото: people.onliner.by

— Двор действительно начинает становиться туристической достопримечательностью. Люди приезжают из других городов: из Минска, Речицы. Кстати, кофейня «1505» получила специальный штампик, который можно поставить в паспорт путешественника по РБ, свидетельствующий о том, что человек посетил Гомель. Так что все совпало.

Позади уже двенадцать таких утренников, и развернутые на земле ковры уже не кажутся чем-то чудаковатым. Двор живет и дышит, люди раскрепощаются, «хоротерапия» работает.

Впереди — похолодание, но организаторов это не пугает. На очереди — осенняя и зимняя серия утренников. Первая во многом зависит от погоды, все-таки веселье происходит под открытым небом. Что же касается зимы, снег только прибавит настроения, убеждены авторы проекта.

Утренники проходят в кофейне «1505» (Гомель, дворик на Советской, 15) каждое воскресенье с 12.00 до 15.00. Актуальную информацию можно найти в инстаграм-аккаунтах Tusimby, «Будем вместе Гомель», 1505gomel.

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