Единственный аргумент для Путина 3 Андрей Пионтковский

4.10.2026, 9:45

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Андрей Пионтковский

У украинского руководства остается следующий рабочий сценарий.

Чудеса придворной фармакологии, психотехники, а, может быть и актерского мастерства двойников, превратили сморчка под пледиком от 25 сентября в агрессивного вожденка Рашистского мира от 1 октября. Поведенческая стилистика вожденка требует серьезных энергетических затрат и аватар Пу 10/1 в отличие от модели Пу 9/25 был заряжен на почти 4 часа беспрерывного кривляния.

Но оба Пу выполняли одну и ту же задачу – срочно слить угрозу нанесения ударов работающим на Украину объектам ВПК на территории стран ЕС. Интеллигенту по вызову Федору Луи предписано было даже задать дерзкий вопрос: «Министерство обороны уже несколько месяцев как опубликовало список заводов, производящих в Европе оружие для Украины. Не пора ли их побеспокоить?»

Ответ был длинным и путаным и сводился к формуле от 9/25 – «не имеем убедительных мотивов».

Сдав по ударам по заводам, Пу, чтобы не разочаровывать окончательно Z-аудиторию, снова, казалось бы, занялся своим любимым ядерным шантажом. Но чтобы не взбесить китайских товарищей, строго запретивших ему этот ядерный онанизм, он обманул рашистское быдло, автоматически обесценив свою традиционную угрозу – «Если вы попытаетесь захватить Калининград, я уничтожу вас ядерным ударом». Он прекрасно знает, что Западу нахрен не нужен никакой Калининград. Западу, мировому большинству, вообще всем нормальным людям на свете, кроме одного законченного чудака в Белом Доме нужно, чтобы Пу убрался из Украины.

Проблема Пу в том, что он безумно ненавидит Украину, но недостаточно безумен, чтобы заплатить за шанс ее уничтожения собственной жизнью.

Исключив сценарии эскалации, потенциально угрожавшие его драгоценной жизни, он сосредоточился на варварском уничтожении непрерывными бомбардировками жизненной инфраструктуры украинского общества. Аналогичные удары Украины по России не произведут на субъекта ни малейшего впечатления. Ценность любого количества жизней его подданных равна для него нулю.

У украинского руководства остается, например, следующий рабочий сценарий. Убедительно продемонстрировать угрозу жизни маньяка, не доведя ее до стадии реализации, и предложить ему немедленно заключить воздушное перемирие. В случае отказа ликвидировать палача украинского народа.

Андрей Пионтковский, kasparovru.com

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