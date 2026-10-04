Зеленский рассказал, когда будет готова баллистическая ракета, способная достигать Москвы 11 4.10.2026, 10:25

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Фото: Fire-Point

Президент Украины позвонил в компанию Fire Point.

После первого успешного боевого применения собственной баллистической ракеты FP-7 с дальностью около 250 км Владимир Зеленский ждет модель, способную достигать Москвы. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

Президент Украины рассказал, что позвонил производителю — компании Fire Point — и потребовал от руководства ускорить завершение работ над моделью с большей дальностью — FP-9, которая, по заявлению компании, сможет достигать Москвы.

«Я сказал им: «Где моя FP-9?» — произнес Зеленский с улыбкой. — «Нам нужна FP-9. И FP-9 будет готова этой осенью — я уверен».

Украинские официальные лица предупреждают, что Россия накопила сотни баллистических ракет в преддверии ожидаемого зимнего наступления против объектов электро- и водоснабжения. Прошлой зимой — самой тяжелой за все время войны — российские удары оставляли значительную часть страны без электричества и отопления на несколько дней подряд.

С лета 2026 года Москва также начала ежедневно запускать десятки быстрых и сравнительно дешевых реактивных дронов-«шахедов» по Украине: силы противовоздушной обороны с трудом справляются с перехватом, поскольку их собственные дроны-перехватчики слишком медленны.

Зеленский сообщил, что Украина была вынуждена в значительной мере полагаться на истребители — F-16 и МиГи — для уничтожения около 60% российских реактивных дронов, однако запасы 20-мм боеприпасов для самолетов подходят к концу.

Киев срочно работает над другими решениями, в том числе над наращиванием возможностей радиоэлектронного подавления, сказал он. Во второй половине октября 2026-го Украина получит первую партию небольших и дешевых зенитных ракет, способных поражать новые «шахеды».

На прошлой неделе Зеленский сообщил, что Украина разрабатывает пять моделей новых дронов-перехватчиков, способных сбивать реактивные «шахеды». Выйдя со встречи с руководством оборонного ведомства, он рассказал, что испытания двух из этих моделей показали скромный результат — около 30%.

«Нам придется масштабировать это, — сказал он. — Надеюсь, что со всеми этими вещами, со всеми этими элементами мы найдем выход».

Также президент отметил, что Украина усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это будет ответ на новую политику авиаударов Москвы, направленную на то, чтобы вынудить людей покинуть Киев и другие города. Однако атаковать мирных жителей ВСУ не будут.

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