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В минском метро могут появиться поезда без машиниста

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  • 4.10.2026, 9:52
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В минском метро могут появиться поезда без машиниста

Поставщиком станет «Трансмашхолдинг».

В минском метро планируют запустить беспилотные поезда российского производства. Об этом сообщили в эфире российского «Первого канала», обратил внимание сайт Blizko.by.

Поставщиком станет «Трансмашхолдинг» — российская компания, которая владеет мытищинским заводом «Метравагонмаш». Именно его поезда обслуживают столичную подземку с самого ее основания.

В сюжете не раскрыли детали о сроках и объеме поставок беспилотных поездов для минского метро. По словам ведущей, сейчас этот вопрос находится «на повестке дня».

«Буквально некоторое время назад мы запустили такой первый поезд в Санкт-Петербурге. Процесс пошел, что называется», — сказал в эфире Кирилл Липа, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг».

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