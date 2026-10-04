В Италии нашли неизвестный рисунок Мане

В Италии нашли неизвестный рисунок Мане2
- 4.10.2026, 16:35
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Он нарисован красным мелом.
Рисунок красным мелом с ребенком на корточках из частной коллекции на севере Италии признали ранней работой Эдуарда Мане. Искусствовед Франческо Бакканелли заметил старую атрибуцию на паспарту и показал снимок Эмили Бини, куратору музея в Сан-Франциско.
По мнению исследователей, работа типична для этюдов Мане 1850–1860-х годов, созданных под влиянием Возрождения. Поза напоминает «Венеру на корточках» из Уффици. Моделью мог быть подмастерье художника Александр, но Бини считает, что изображена девочка около шести лет.
Доказательством стал штамп «EM» в углу, видимый под ультрафиолетом. Вероятно, рисунок продала Сюзанна Мане после смерти мужа; в 1930-х он прошел аукционы в Германии и Швейцарии, а в 1996-м попал к владельцу из Бреши. Авторы надеются на включение работы в каталог-резоне. «Первоначальное предназначение рисунка остается таким же загадочным, как и его ранняя история»,— пишут они.