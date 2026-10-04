Мерц из Киева обратился к Путину 6 4.10.2026, 16:26

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ФРИДРИХ МЕРЦ

ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Германии призвал диктатора РФ остановить «бессмысленную войну».

Канцлер Германии Фридрих Мерц, который 4 октября прибыл в Киев с необъявленным визитом, осматривая последствия российских ударов, обратился к диктатору России и призвал остановить «бессмысленную войну». Его слова процитировало dpa.

В своем обращении к главе Кремля он заявил о готовности к переговорам, но «варварские нападения на гражданское население Украины должны прекратиться» и «замолчать оружие».

Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским Мерц почтил память погибших.

Также он посетил Национальную академию наук в Киеве, разрушенную ударом российского дрона; видео опубликовал глава государства.

«Ценим то, что Фридрих Мерц был сегодня с нами здесь, несмотря на воздушную тревогу и абсолютно варварских соседей – россиян, которые с самого утра атакуют город. Это важный и мужественный сигнал от канцлера лично и всей Германии. Спасибо, Фридрих», – написал в Telegram Зеленский.

На видео слышно, как во время визита в здание НАН раздается сигнал воздушной тревоги. С утра РФ атакует Киев, оккупанты нанесли удар по Северному мосту, также в Дарницком районе обломки БПЛА упали на территорию школы и повредили припаркованный автомобиль. В столице есть пострадавшие.

В этот же день минобороны РФ пригрозило усилением ударов по Украине. Накануне пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что вооруженные силы РФ «будут продолжать наносить массированные удары возмездия» по Украине и что те дипломаты и иностранцы, которые игнорируют предупреждения РФ, сами «сознательно подвергают свои жизни смертельной опасности».

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