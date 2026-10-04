FT: Китайские власти закрыли 670 банков 2 4.10.2026, 17:09

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Это рекордный показатель.

Согласно официальным данным Национального управления по регулированию финансовых услуг КНР, в прошлом году в Китае было закрыто более 670 банковских учреждений — это рекордный показатель. Об этом сообщает Financial Times.

Закрытые учреждения в основном являются небольшими региональными банками. По подсчетам рейтингового агентства Fitch, в результате этих мер общее число банков в Китае сократилось до 3139 — это на 23% меньше, чем в 2021 году.

Опрошенные FT эксперты полагают, что эти меры — часть усиления надзора за небольшими кредитными организациями в условиях замедления темпов экономического роста. Низкие процентные ставки и дефляция в Китае также оказывают давление на банки на фоне затянувшегося спада в секторе недвижимости.

По мнению Fitch, небольшие банки в Китае «остаются самым слабым звеном системы, характеризуясь низким качеством активов, низкой капитализацией и недостатками в управлении, особенно в менее развитых регионах».

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