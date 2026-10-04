На Октоберфесте зафиксировали новый рекорд посещаемости
- 4.10.2026, 16:16
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Праздник посетили около 7,4 млн человек.
Мюнхенский Октоберфест в этом году посетили около 7,4 млн человек — больше, чем когда-либо за всю историю фестиваля. Предыдущий рекорд составлял 7,2 млн гостей и был установлен в 2023 году, передает Bild.
191-й Октоберфест, который заканчивается сегодня, длился 16 дней. Особенно много людей пришло в будни: в первую неделю посещаемость с понедельника по четверг выросла на 18,5%, а во вторую — на 28,9% по сравнению с прошлым годом.
Выросло и потребление пива: посетители выпили около 6,7 млн литровых кружек — на 2,7% больше, чем в 2025 году. Продажи еды увеличились примерно на 2–3%.
На отдельный «исторический Октоберфест» (Oide Wiesn) пришли 447 тысяч человек против 360 тысяч годом ранее.
При этом праздник оказался омрачен несколькими несчастными случаями. В последний день 47-летний сотрудник аттракциона получил тяжелые травмы, ему потребовалась реанимация на месте. Ранее в сентябре в результате различных инцидентов на аттракционах погибли два человека.