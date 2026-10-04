В Токио закончилась рекордная серия дождей

В Токио закончилась рекордная серия дождей3
- 4.10.2026, 16:51
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Она длилась 37 дней.
В центре Токио прервалась рекордная серия дождливых дней. С 27 августа по 2 октября осадки фиксировали ежедневно, а в субботу, 3 октября, дождя наконец не было. Об этом со ссылкой на Японское метеорологическое агентство сообщают японские СМИ.
Дожди длились 37 дней, и такого не было за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд, 33 дня подряд, был установлен летом 2019 года. Тогда дожди шли с 27 июня по 29 июля.
Сентябрь стал первым месяцем с 1886 года, когда в Токио дождь шел каждый день. За месяц выпало 696,5 миллиметра осадков — примерно втрое больше нормы.
Затяжные дожди затронули не только Токио. По данным агентства, в целом на тихоокеанском побережье восточной Японии сентябрь стал рекордным: осадков выпало больше, а солнечных часов было меньше, чем когда-либо.