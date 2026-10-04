Канадец превратил старый Volkswagen T1 в вертолет 2 4.10.2026, 15:52

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Фотофакт.

С первого взгляда сзади это почти обычный вертолет. Но стоит обойти аппарат спереди – и вместо привычной кабины появляется узнаваемый перед старого Volkswagen T1. Необычный гибрид автомобиля и воздушного судна собрал канадский авиатехник Чак Юрген Тешке из провинции Альберта, пишет портал «За рулем».

Основой проекта стала передняя часть микроавтобуса Volkswagen T1, который к моменту переделки находился в плохом состоянии. Ее мастер объединил с элементами вертолета.

Детали для второй половины конструкции предоставила компания High Alpine Helicopters. От воздушного судна использовали хвостовую часть и капот силовой установки. В результате автомобильная кабина буквально перетекает в вертолетный фюзеляж.

Особенно необычно конструкция выглядит спереди: в облик классического T1 вписали нижние смотровые окна, характерные для авиационной техники.

Работа над проектом заняла примерно десять месяцев и потребовала около 900 человеко-часов. При этом практического транспорта из необычной конструкции не получилось: аппарат не способен летать и представляет собой арт-объект.

По задумке автора, проект стал своеобразной данью уважения специалистам, которые обслуживают вертолеты.

Первое поколение Volkswagen Transporter появилось в 1950 году. Вместе с Volkswagen Type 1, более известным как Beetle, Transporter стал одной из моделей, с которыми марка активно росла в послевоенные годы. Сам Volkswagen сегодня называет T1 автомобильной иконой 1950-х.

Образ первого Transporter оказался настолько узнаваемым, что компания продолжает обращаться к нему спустя десятилетия. Например, при создании электрического ID. Buzz дизайнеры Volkswagen прямо называли T1 его историческим предшественником и использовали характерные черты раннего микроавтобуса.

Volkswagen начал выпуск Type 2 Transporter в 1950 году. В тот год на заводе компании изготовили около 8 тыс. Transporter. Модель впоследствии стала одним из самых узнаваемых микроавтобусов марки.

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