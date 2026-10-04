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Песков: Россия готова бороться даже за одну сотую процента территории «ДНР»

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  • 4.10.2026, 15:49
  • 5,138
Песков: Россия готова бороться даже за одну сотую процента территории «ДНР»
Дмитрий Песков

РФ продолжит бросать своих солдат в «мясные штурмы».

Россия готова сражаться даже за малую часть территории «ДНР», потому что это — Российская Федерация. Об этом заявил пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков ИС «Вести».

«Да хоть полпроцента, хоть одна сотая процента... Здесь нечего обсуждать»,— сказал Песков.

Он отметил, что Россия открыта к переговорам, но «пока это невозможно, мы будем воевать ... наотмашь». Все, кто строит «планы по нанесению сокрушительного удара России, заплатят за это свою цену». Такую сейчас «платит Украина», добавил представитель Кремля.

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