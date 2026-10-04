Врачебная история из Лиды ошеломила белорусов 35 4.10.2026, 19:17

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В комментариях досталось всем — врачам, и Минздраву.

Этот беспрецедентный случай произошел в городе Лида Гродненской области около недели назад. Мужчина, который работал на пищевом производстве, на выходных почувствовал себя плохо: его всё время тошнило. Пару дней лечился дома, но ничего не помогало. И тогда жена отправила мужчину к инфекционисту в Центральную поликлинику города, надеясь, что там ему выпишут нужные лекарства и дадут «больничный». Вот только в «больничном» ему отказали… Жена возмутилась, но не сдалась, пишет UDF.

Вот как она описала дальнейшее развитие событий в популярной сети Threads:

lesia_a0806:

«Отправила мужа к терапевту. Отсидев очередь в 3,5 часа, муж всё-таки посетил терапевта. Долго сидел, так как был доп. талон и люди, которые по времени, не пропускали по доп. талонам. Терапевт, осмотрев и собрав анамнез пришел к выводу, что муж «трудоспособен», все вопросы к инфекционисту. P.S. работает супруг на пищевом производстве. Был вечер, и мы не смогли пойти жаловаться к главному врачу. Муж приехал и просто обессилев лёг. Я же понимаю, что ему нельзя в таком состоянии идти на работу. Я просто вызвала скорую. Его осмотрели, собрали все данные и по кардиограмме сказали, что в организме обезвоживание. Удивились нашей ситуации и сразу же забрали мужа в больницу инфекционную...»

Неудивительно, что жена больного задала в своём посте логичные вопросы:

lesia_a0806:

«Должны ли врачи из поликлиники нести ответственность за свои действия? Каким образом можно наказать людей? Очень неприятно от этой всей ситуация. Но просто кто нес бы ответственность, если б на пищевом производстве пошла инфекция или с мужем что-то бы случилось?!»

Комментарии не заставили себя долго ждать. Досталось всем – и врачам, и Минздраву:

kazakevich690:

«Пишите обращение в Минздрав требуйте проведение расследование и проведение экспертизы оказания помощи. Такие врачи должны работать на ресепшен, а не врачами...»

pavel_stlmn:

«Я бы и на ресепшн не допустил) если только полы мыть....)»

illatatiana:

«Складывается впечатление, что если терапевт даст больничный, то будет с собственного кармана платить его. Отношение отвратительное...»

smm.levinskaia:

«Так их потом руководство ругает за количество больничных и даже за то, что дают больше дней. Хотя все положено. Просто статистика видите ли портится...»

katusha.martsulevich:

«Это классика жанра в нашей стране! У нас больничные открывают только с высокой температурой, все остальные случаи только через скандал или через угрозы написать жалобу!»

valerikukula:

«На горячую линию министерства здравоохранения РБ, правда, дозвонится долго, все расспрашивают подробно, вопрос решается сразу через главврача с лишением премий и т.п.»

На что автор поста ответила:

lesia_a0806:

«Звонила 30 мин, безуспешно...»

Некоторые высказывались более категорично:

alena_aleshchyk1978:

«По ходу врач от слова врать...»

kirolinaomsk:

«Должны нести ответственность. Только нихера ни за что не несут, даже за смерти...»

marya_levdarovich:

«Я могу рассказать еще несколько десяток неприятных историй про лидских медиков. К сожалению, одна из произошла в моей семье. Моя мама на протяжении года приходила на прием к терапевту ЦРП г Лида с проблемой, что есть боли в области груди, невыносимо спать. Год этот придурок смеялся над ней и ее желанием отдохнуть на больничном. Как итог: мамы нет 8 лет, онкология...»

orgi_mai:

«Лиду из-за таких врачей назвали «Долиной смерти»...»

denistikhonenko:

«Ужас какой! Прочитал историю и все комментарии. Как такое может происходить в Беларуси с бесплатной и самой лучшей медициной? Совершенно непонятно...»

К слову, на публикацию в соцсети отреагировал Лидский райисполком:

lidaregion:

«Здравствуйте! Мы обратили внимание на вашу публикацию. Качество оказания медицинской помощи — приоритет. По описанной вами ситуации руководством Лидской ЦРБ уже назначена внутренняя служебная проверка, ход которой взят на контроль райисполкомом. Информация будет чуть позже...»

Будем надеяться, что чиновники «не сольют» эту ситуацию, и виновные понесут наказание.

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